Juventusu spet spodrsnilo

Upi najbolj uspešnega italijanskega kluba Juventusa na nov naslov prvaka v serie A so doživeli hud udarec, potem ko je na domačem igrišču proti Lecceju, ki se bori za obstanek, iztržil le remi 1:1. Domači so zaostanek sicer izničili, nato pa niso znali zmagati, potem ko je bil z 11 metrov Jonathan David neuspešen.

Domače moštvo je imelo v prvem polčasu popoln nadzor nad igro in si priigralo kopico priložnosti, a je na odmor vseeno odšlo z zaostankom, potem ko je Lameck Banda po prestreženem slabem podajanju Lecce popeljal v vodstvo tik pred odmorom. Juventus je izenačil štiri minute po začetku drugega polčasa prek Westona McKennieja, a je Davidov slab strel z bele točke vratar ubranil in domači kljub močnemu pritisku niso našli poti do zmagovitega zadetka.

Ob 20.45 bo zanimiva tekma med Atalanto in Romo, v nedeljo pa še derbija Lazio – Napoli in Inter – Bologna. V petek je Milan z golom Rafaela Leaa zmagal na Sardiniji in prevzel vodstvo na lestvici, kjer je na vrhu velika gneča.

Rafael Leao je Milanu prinesel tri točke na Sardiniji. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters