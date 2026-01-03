Juventusu spet spodrsnilo

Neomejen dostop | že od 14,99€
Upi najbolj uspešnega italijanskega kluba Juventusa na nov naslov prvaka v serie A so doživeli hud udarec, potem ko je na domačem igrišču proti Lecceju, ki se bori za obstanek, iztržil le remi 1:1. Domači so zaostanek sicer izničili, nato pa niso znali zmagati, potem ko je bil z 11 metrov Jonathan David neuspešen.
Domače moštvo je imelo v prvem polčasu popoln nadzor nad igro in si priigralo kopico priložnosti, a je na odmor vseeno odšlo z zaostankom, potem ko je Lameck Banda po prestreženem slabem podajanju Lecce popeljal v vodstvo tik pred odmorom. Juventus je izenačil štiri minute po začetku drugega polčasa prek Westona McKennieja, a je Davidov slab strel z bele točke vratar ubranil in domači kljub močnemu pritisku niso našli poti do zmagovitega zadetka.
Ob 20.45 bo zanimiva tekma med Atalanto in Romo, v nedeljo pa še derbija Lazio – Napoli in Inter – Bologna. V petek je Milan z golom Rafaela Leaa zmagal na Sardiniji in prevzel vodstvo na lestvici, kjer je na vrhu velika gneča.
Serie A, 18. kolo:
Petek:
Cagliari – Milan 0:1
Sobota:
Como – Udinese 1:0
Genoa – Pisa 1:1
Sassuolo - Parma 1:1
Juventus – Lecce 1:1
Atalanta – Roma (20.45)
Nedelja:
Lazio – Napoli (12.30)
Fiorentina – Cremonese (15.00)
Verona – Torino (18.00)
Inter – Bologna (20.45)
