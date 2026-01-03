  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Juventusu spet spodrsnilo

    Rekordni italijanski prvaki so na domačem štadionu iztržili zgolj točko proti Lecceju. Sledi derbi Atalanta – Roma. V nedeljo Lazio vs. Napoli. Inter v Bologni.
    Jonathan David je zapravil 11-metrovko za Juventus. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Galerija
    Jonathan David je zapravil 11-metrovko za Juventus. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    P. Z., STA
    3. 1. 2026 | 20:16
    3. 1. 2026 | 20:46
    2:15
    A+A-

    Upi najbolj uspešnega italijanskega kluba Juventusa na nov naslov prvaka v serie A so doživeli hud udarec, potem ko je na domačem igrišču proti Lecceju, ki se bori za obstanek, iztržil le remi 1:1. Domači so zaostanek sicer izničili, nato pa niso znali zmagati, potem ko je bil z 11 metrov Jonathan David neuspešen.

    Domače moštvo je imelo v prvem polčasu popoln nadzor nad igro in si priigralo kopico priložnosti, a je na odmor vseeno odšlo z zaostankom, potem ko je Lameck Banda po prestreženem slabem podajanju Lecce popeljal v vodstvo tik pred odmorom. Juventus je izenačil štiri minute po začetku drugega polčasa prek Westona McKennieja, a je Davidov slab strel z bele točke vratar ubranil in domači kljub močnemu pritisku niso našli poti do zmagovitega zadetka.

    Ob 20.45 bo zanimiva tekma med Atalanto in Romo, v nedeljo pa še derbija Lazio – Napoli in Inter – Bologna. V petek je Milan z golom Rafaela Leaa zmagal na Sardiniji in prevzel vodstvo na lestvici, kjer je na vrhu velika gneča.

    Rafael Leao je Milanu prinesel tri točke na Sardiniji. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
    Rafael Leao je Milanu prinesel tri točke na Sardiniji. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

    Serie A, 18. kolo:
    Petek:
    Cagliari – Milan 0:1
    Sobota:
    Como – Udinese 1:0
    Genoa – Pisa 1:1
    Sassuolo - Parma 1:1
    Juventus – Lecce 1:1
    Atalanta – Roma (20.45)
    Nedelja:
    Lazio – Napoli (12.30)
    Fiorentina – Cremonese (15.00)
    Verona – Torino (18.00)
    Inter – Bologna (20.45)

    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Trump objavil Madurovo fotografijo: Do menjave oblasti bomo mi upravljali državo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so odpeljali z ladjo.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Več iz teme

    Serie AItalijaInterNapoliitalijansko prvenstvonaši na tujemJuventusitalijanska ligaudineseAtalantaLazio

