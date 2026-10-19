Rimljani povsem nadigrali Juventus, Udinese v krizi

Nogometaši Udineseja so v sedmem krogu italijanskega prvenstva doživeli nov udarec. Pred domačimi gledalci so morali s 0:3 priznati premoč Lecceju, pri Videmčanih pa ni nastopil slovenski reprezentant Sandi Lovrić. Na večernem obračunu je Lazio s 3:0 odpravil Juventus in se na vrhu lestvice po številu točk izenačil z Interjem, odlično tudi Milan.

Udinese se nikakor ne more izviti iz rezultatske krize. Proti Lecceju je doživel že peti zaporedni poraz in s štirimi osvojenimi točkami ostaja pri dnu prvenstvene razpredelnice. Gostje so po dveh neuspehih znova okusili slast zmage. Pot do treh točk jim je v 11. minuti odprl Kialonda Gaspar, sredi prvega polčasa je prednost podvojil Konan N'Dri, končni izid pa je štiri minute pred koncem rednega dela postavil Jamil Siebert. Lecce je svojo zbirko povečal na devet točk.

Tudi oba kluba iz Milana doslej zanesljiva

Brez poraza ostaja Milan, ki je v obračunu z Atalanto slavil s 3:2. Rdeče-črni so si pomembno prednost priigrali že pred odmorom, ko sta bila uspešna Goncalo Ramos z enajstmetrovke in Adrien Rabiot. V nadaljevanju se je med strelce vpisal še Mario Gila in prispeval pomemben delež k novemu uspehu Milančanov, ki so poleg Interja, Rome in Lazia še neporaženi.

Odlično formo je potrdil tudi Lazio. Zasedba Gennara Gattusa je na gostovanju v Torinu povsem zasenčila Juventus in zabeležila šesto prvenstveno zmago. Rimljane je v 37. minuti v vodstvo popeljal Oliver Provstgaard, v 66. minuti je razliko povečal Gustav Isaksen, piko na i pa je tik pred iztekom rednega dela postavil Fisayo Dele-Bashiru. Domači nogometaši so zelenico zapustili ob žvižgih nezadovoljnih navijačev.

Como nadaljuje dober niz

Razlogov za zadovoljstvo nimajo niti pri Fiorentini, ki je pred svojimi gledalci z 1:3 klonila proti Comu. Gostujoča ekipa je v razmaku štirih minut prvega polčasa dvakrat zatresla mrežo, najprej prek Mattie Liberalija in nato še Nica Paza. Marin Pongračić je v 42. minuti domačim vrnil nekaj upanja, a je Anastasios Duvikas v 56. minuti razrešil vprašanje zmagovalca. Fiorentina je tako vpisala peti poraz, Como pa ima po sedmih tekmah 14 točk.

Sobotni spored je zaznamoval uspeh Interja, ki je na gostovanju pri Bologni zaostanek spremenil v zmago s 3:1. Milančani so s tem prišli do 19 točk. Dve manj ima Roma, ki je bila z 2:0 boljša od Genoe. Za eno večjih presenečenj kroga je poskrbela Venezia. Doslej zadnjeuvrščeno moštvo je z 1:0 ugnalo favorizirani Napoli in se razveselilo prve zmage v sezoni.

Že petkovo dogajanje je ponudilo šest zadetkov na srečanju Frosinoneja in Sassuola. S 4:2 so bili uspešnejši nogometaši Frosinoneja, pri katerih je blestel Antonio Raimondo. S tremi zadetki je svojo sezonsko bero povečal na sedem golov in se povzpel na prvo mesto lestvice strelcev.

Sedmi krog bosta v ponedeljek sklenila še dva obračuna. Monza Aljaža Strajnarja bo pričakala Cagliari, Parma, pri kateri igra Dominik Drobnič, pa se bo pomerila s Torinom.