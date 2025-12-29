Bo De Rossi ob vrnitvi pokvaril veselico? Bo Dybala rešitelj Rome?

V serie A še naprej spremljamo hud boj za scudetto, na vrhu lestvice so Inter (36 točk), Milan (35), Napoli (34) in Juventus (32), v zadnji tekmi 17. kola pa se lahko mednje vmeša Roma (30), ki bo nocoj (20.45) na razprodanem Olimpijskem štadionu gostila Genoo.

Po 616 tekmah v dresu Rome se Daniele De Rossi vrača na svoj domači stadion in v rojstno mesto kot trener nasprotne ekipe. Izziv bo zanj resnično edinstven: vrnil se bo v Rim, kjer ga bo pozdravil razprodan štadion, obenem pa bo moral poskusiti svojo ekipo znova usmeriti na pravo pot po dveh zaporednih porazih proti Interju in Atalanti.

Gian Piero Gasperini je dvignil Romo. FOTO: Alberto Lingria/ Reuters

Zadnji poraz je Ligurce še posebej zabolel, saj je prišel v sodnikovem dodatku po kotu. De Rossi je sicer dvignil Genoo po tem, ko je na klopi nasledil Patricka Vieiro. Štirinajst točk, osvojenih pred to tekmo, predstavlja dobro osnovo za gradnjo poti k obstanku.

Rimljani nujno potrebujejo zmago, če želijo ohraniti korak z vrhom lestvice in ostati v igri za ligo prvakov. Trije porazi v zadnjih štirih krogih so upočasnili napredek ekipe Gian Piera Gasperina: porazi proti Napoliju, Cagliariju in Juventusu, med katerimi je bila domača zmaga proti Comu, so ohladili Romo, ki plačuje davek za skromne predstave svojih dveh osrednjih napadalcev, Evana Fergusona in Artema Dovbika. Kljub temu pa ima še vedno najtrdnejšo obrambo v ligi, saj je prejela le 10 zadetkov.

Daniele De Rossi se vrača v Rim kot trener Genoe. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters

Čakajoč na Zirkzeeja

Gasperini bo stavil na moč obrambe, medtem ko čaka na prihod novega napadalca. Zdi se, da je Roma zdaj dokončno sklenila prihod Joshue Zirkzeeja iz Manchester Uniteda, nekdanjega člana Bologne. A dokler nizozemski napadalec ne prispe, bo rešitev v vlogi netipičnega osrednjega napadalca Paulo Dybala, pripravljen povezovati igro, hkrati pa zaključevati akcije s svojim smrtonosnim strelom z levico.