Nogomet

Italijan ima rešilni načrt, moralo nogometašev dvigoval v prestižni restavraciji

Roberto De Zerbi je na trenerskem stolčku Tottenhama bitko za obstanek začel s porazom v Sunderlandu, po katerem je igralce odpeljal na razkošno večerjo.
Italijanski trener Roberto De Zerbi je bitko za osbatnek s Tottenhamom začel slabo. FOTO: Scott Heppell/Reuters
Italijanski trener Roberto De Zerbi je bitko za osbatnek s Tottenhamom začel slabo. FOTO: Scott Heppell/Reuters
G. N.
17. 4. 2026 | 09:35
17. 4. 2026 | 09:36
2:10
Roberto De Zerbi je na trenerskem stolčku Tottenhama bitko za obstanek začel s porazom v Sunderlandu, po katerem je v poskusu dviga moštvene morale domislil igralce odpeljal na razkošno večerjo. Poteza pa je med navijači in kronisti londonskega kluba nemudoma sprožila val primerjav z njegovim predhodnikom Igorjem Tudorjem, ki se je končal klavrno, zato privrženci upajo, da De Zerbi ne bo ponovil Tudorjeve usode.

Nekdanji trener Brightona in Marseilla, pri katerem je prav tako nasledil Tudorja, je organiziral večerjo v prestižni londonski četrti Mayfair. Izkušeni italijanski strokovnjak je odkrito priznal, kje tiči največja težava moštva.

»Moj poglavitni cilj v preostalih šestih tekmah ne bo uigravanje taktičnih zamisli z žogo ali brez nje. Moja naloga je igralcem ponuditi tisto, kar v tem trenutku najbolj potrebujejo na psihološki ravni,« je bil jasen Italijan, ki je z izbiro prestižne restavracije dal močnmo simbolno sporočilo.

Restavracija se v svojih predstavitvah oglašuje kot kotiček, ustvarjen »za tiste, ki hrepenijo po pobegu od realnosti«, takšen odmik od turobnega vsakdana pa nogometaši Tottenhama krvavo potrebujejo. Tottenham letos sploh še ni zmagal v premier league in mu grozi izpad v »championship« po sedemanjstih letih. 

V priljubljenem zbirališču svetovne elite so cene jedi povsem prilagojene astronomskim zaslužkom zvezdnikov premier league. Cene testenin se gibljejo med 40 evrov do 155 evrov, za jagnječjo golen je treba odšteti 150 evrov, divji brancin pa stane 126 evrov, vse brez prilog in pijače.

