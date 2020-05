Italijani bodo odprli nogometno sezono že čez dva tedna

Serie A naprej 20. junija

Tudi v Italiji bodo naslednje tekme igrali na praznih štadionih, kakršen je bil nazadnje Juventusov ob obisku Brescie. FOTO: AFP

Na zadnjem sestanku italijanskih prvoligaških nogometnih klubov so se dogovorili, da bo letošnja finalna tekma italijanskega pokala na sporeduv Rimu. Pred tem bosta na sporedu še povratni polfinalni pokalni tekmi med Juventusom in Milanom ter Napolijem in Interjem, kar pomeni, da bodo Italijani nadaljevali nogometno sezono čez dva tedna.Na prvih polfinalnih dvobojih pokalnega tekmovanja, ki sta bili sredi februarja, je Napoli v gosteh premagal Inter z 1:0, obračun na San Siru med Milanom in Juventusom pa se je končal z neodločenim izidom 1:1. Datuma povratnih polfinalnih tekem resda še nista določena.Italijanska nogometna liga, ki je bila po pandemiji novega koronavirusa prekinjena 9. marca, se bo. Pred zaustavitvijo nogometa in vsega športa na italijanskem škornju je vodil, ki je imel točko prednosti pred drugouvrščenim Laziom iz Rima. Tretjeuvrščeni milanski Inter nekdanjega reprezentančnega vratarjaje zaostajal devet, četrtouvrščena Atalanta iz Bergama, pri kateri je do prekinitve blestel slovenski reprezentant, pa 15 točk. V serie A igrajo še štirje slovenski nogometaši.je član Cagliarija,igra za Parmo,za Lecce, vratarpa je formalno gledano član Genoe.