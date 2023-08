Italijani iščejo novega selektorja

Iz Italijanske nogometne zveze (FIGC) so sporočili, da je Roberto Mancini odstopil s položaja selektorja reprezentance naših zahodnih sosedov. Novico je javnosti posredovala Italijanska tiskovna agencija (ANSA).

»Roberto Mancini nas je v soboto zvečer obvestil, da zapušča mesto selektorja,« so v sporočilu za javnost zapisali pri FIGC. Ob tem so še sporočili, da je imel 58-letni trener pomembno vlogo v zgodovini »azzurrov«. Svojo pot je na položaju selektorja začel leta 2018, dve leti pozneje se je s svojimi izbranci veselil lovorike na evropskem prvenstvu, mandat pa sklenil z uvrstitvijo v finale lige narodov.

Italijansko reprezentanco prihodnji mesec čakata kvalifikacijski tekmi s Severno Makedonijo in Ukrajino za nastop na evropskem prvenstvu 2024 v Nemčiji (»Azzurri« so ta čas v skupini C tretji za Angleži in Ukrajinci), novi selektor pa bo znan že v naslednjih dneh.