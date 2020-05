Italijani ne morejo določiti datuma za nadaljevanje serie A

Rim – Italijanski minister za šport Vincenzo Spadafora je opozoril, da je nemogoče določiti datum za nadaljevanje nogometnega prvenstva serie A. Medtem ko se sredi maja obeta nadaljevanje nemške bundeslige, je Spadafora dejal, da je Italija še vedno preveč prizadeta zaradi novega koronavirusa za podobno odločitev.



»Vsi upamo, da se bo nogometno prvenstvo nadaljevalo, a danes ne moremo reči, kdaj bo to,« je dejal Spadafora med zasedanjem italijanskega parlamenta in dodal, da morajo vsaj še dva tedna opazovati krivuljo okužb, preden bo sledila novo rahljanje ukrepov.

Spadafora ne razume pritiskov

V Italiji je športni minister pod pritiskom nogometnih klubov ta teden dovolil treninge pod določenimi omejitvami, in sicer še pred iztekom prvotne prepovedi za športne dejavnosti 18. t. m. Takrat bodo odločili, ali se lahko nogometaši in predstavniki drugih ekipnih športov vrnejo tudi k skupinskim treningom.



V četrtek se bo vodstvo Italijanske nogometne zveze sestalo s strokovno skupino, s katero bo določalo smernice za skupinske treninge. Kot Italijan si Spadafora želi znova zagnati nogomet, a hkrati ne razume pritiskov za tako hitro nadaljevanje serie A.



Evropska nogometna zveza UEFA je sicer nacionalnim nogometnim zvezam naložila, naj do 25. t. m. sporočijo končno odločitev o morebitnem zagonu državnih prvenstev.