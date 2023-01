Italijani pozabili, da je nekoč padel tudi slovenski Manchester City

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem času preveva nogomet razprava o (pre)visokih vlaganjih angleških klubov v igralski kader, saj da gre za ritem, ki mu lahko sledi le peščica v Evropi. Teza nemara res drži, pritrjujejo ji tudi rezultati Fifine analize zadnjih dveh prestopnih rokov. Izpostavljajo jo Italijani, pri čemer prednjači Juventus, ki v zadnjem času vse bolj opazno izgublja tla pod nogami.

Prej se bodo Italijani zavedali, da jih bo rešilo le kakovostno in sistematično delo, in sprejeli nekakšen New Deal, prej bodo stopili na pot vrnitve navzgor. To so naredili po hudi kazni v začetku 90. let Angleži, podobno po domačem SP 2006 Nemci. Podobno uspešne primere, ki so temeljili na sistematičnem pristopu, poznamo tudi pri nas. Kakšno vlogo so imeli pri tem Primož Gliha, Zlatko Zahović, Brane Oblak in Matjaž Kek? Kaj je počel Ivan Zidar?