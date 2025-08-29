Italijani so dali prednost moškim

Štiri kandidature, vključno s prej nenapovedano dvojico Danska, Švedska, se bodo decembra prihodnje leto potegovale za gostiteljico naslednjega ženskega eura 2029. Kot je sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa), je Italija umaknila svojo kandidaturo.

Italija bo skupaj s Turčijo soorganizirala moško evropsko prvenstvo 2032, zato je umaknila svojo kandidaturo, napovedano pred skoraj enim letom, tako da so v igri za organizatorja ženskega evropskega prvenstva v nogometu ostale Nemčija, Poljska, Portugalska in skandinavski dvojec.