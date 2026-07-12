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Nogomet

Italijani izbrali legendarnega asa, ki je pred zahtevno nalogo

Paolo Maldini je novi tehnični direktor italijanske nogometne zveze, pri delu in izbiri novega selektorja mu bo pomagal Brazilec.
Paolo Maldini bo imel ključno vlogo in nalogo pri obnovi italijanske nogometne reprezentance. FOTO: Ciro De Luca/Reuters
Galerija
Paolo Maldini bo imel ključno vlogo in nalogo pri obnovi italijanske nogometne reprezentance. FOTO: Ciro De Luca/Reuters
Š. R., STA
12. 7. 2026 | 11:25
12. 7. 2026 | 11:34
2:04
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Legendarni italijanski nogometaš Paolo Maldini je bil imenovan za novega tehničnega direktorja italijanske nogometne zveze (Figc), je zapisal predsednik omenjene zveze Giovanni Malago.

»Maldini je bil vseskozi moja prva izbira. Prepričan sem, da je prava oseba za vodenje tehničnega področja zveze, ki ne zajema le članske reprezentance, temveč tudi razvoj vseh mlajših reprezentančnih selekcij,« je zapisal Malago in dodal, da je Figc z Maldinijem podpisal štiriletno pogodbo.

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Nekdanjemu kapetanu italijanske reprezentance in dolgoletnemu branilcu Milana, ki je bil do leta 2023 tudi tehnični direktor slovitega kluba iz lombardijske prestolnice, bo pri delu pomagal Leonardo v vlogi svetovalca. Nekdanji brazilski reprezentant je bil Maldinijev soigralec, pri 19-kratnih italijanskih prvakih in 7-kratnih zmagovalcih nekdanjega pokala državnih prvakov oziroma lige prvakov pa je bil tudi v vlogi trenerja in športnega direktorja.

Za Maldinija bo primarna naloga imenovanje novega selektorja italijanske reprezentance, ki bo na tem položaju nasledil Gennara Gattusa. Ta je odstopil aprila letos, potem ko je Italijo v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi izločila BiH.

Štirikratni svetovni prvaki v letih 1934, 1938, 1982 in 2006 se že tretjič zaporedoma niso uvrstili na svetovno prvenstvo, nazadnje so na njem nastopili v Braziliji 2014, ko so izpadli že po skupinskem delu tekmovanja.

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Paolo MaldiniMilanitalijanska nogometna zvezaLeonardo

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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