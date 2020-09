Italijanom ena točka, Nizozemcem vse tri

Liga A Skupina 1

Italija : BiH 1:1 (Sensi 67; Džeko 57)

Nizozemska : Poljska 1:0 (Bergwijn 61)

Liga B Skupina 1

Norveška : Avstrija 1:2 (Håland 66; Gregoritsch 35, Sabitzer 54, 11-m)

Romunija : Severna Irska 1:1 (Puscas 25; Whyte 86)



Skupina 2

Škotska : Izrael 1:1 (Christie 45, 11-m; Zahavi 73)

Slovaška : Češka 1:3 (Schranz 88; Coufal 48, Dočkal 53, 11-m, Krmenčik 86)

Liga C Skupina 2

Litva : Kazahstan 0:2 (Zajnutdinov 4, Kuat 86)

Belorusija : Albanija 0:2 (Cikalleshi 23, Bare 79)

Nogometaši v ligi narodov so danes nadaljevali dvoboje prvega kola. V osrednjih dvobojih so se v najmočnejši ligi A pomerile Nizozemska in Poljska ter Italija in Bosna in Hercegovina. Nizozemci so zmagali z 1:0, v Firencah pa se je tekma končala z neodločenim izidom 1:1.Italijani in reprezentanti BiH so po prvem polčasu brez golov nadaljevali učinkoviteje, najprej je za zadetek gostov poskrbel, deset minut pozneje je izenačil, rezultat 1:1 pa se nato ni več spremenil.Poljaki so gostovali pri Nizozemcih brez svojega največjega zvezdnika. Za gostitelje jeob koncu prvega dela stresel okvir gola, v polno je nato za svoj prvi reprezentančni gol v 61. minuti zadel. To je bil tudi zadetek odločitve, ki je Nizozemski prinesel prvo zmago v skupini.