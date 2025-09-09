Italijanom tekma preobratov, Kosovci ugnali Švede

Nogometaši v evropskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 so danes opravili zadnje tekme v septembrskem ciklu v skupinah B, C, I in L. V slovenski je poleg dvoboja Švica – Slovenija (3:0) Švedska v gosteh izgubila s Kosovom z 0:2. Hrvati so s 4:0 premagali Črnogorce, Italijani pa na tekmi preobratov s 5:4 Izrael.

Potem ko so gladko izgubili prvo tekmo s Švico, so se nogometaši Kosova na prvi domači tekmi predstavili v veliko lepši luči. Favorizirane Švede je načel Elvis Rexhbecaj v 26. minuti, za podvojitev vodstva pa je po hitrem protinapadu poskrbel prvi kosovski zvezdnik Vedad Murici v 41. minuti. V tej skupini ima zdaj Švica vseh šest točk, Kosovo tri, Švedska in Slovenija po eno.

V skupini C je Danska brez težav ugnala Grčijo v gosteh. Prvi gol je dosegel Mikkel Daamsgaard v 32. minuti, na 2:0 je povišal Andreas Christensen v 62., dansko zmago pa je potrdil Rasmus Hojlund v 81. minuti. V drugi tekmi te skupine je Škotska z 2:0 premagala Belorusijo, tako Danska kot Škotska imata po štiri točke.

Izrael je v skupini I na Madžarskem, kjer igra domače tekme, tokrat gostil Italijo in povedel v 16. minuti, ko je Manuel Locatelli dosegel avtogol. V 40. minuti je Moise Kean poskrbel še za žogo v mreži na pravi strani igrišča za Italijo. Na začetku drugega dela so spet povedli Izraelci, tokrat z golom Dora Peretza, le dve minuti pozneje pa je še enkrat izenačil Kean. Matteo Politano je nato poskrbel za prvo italijansko vodstvo v 59. minuti, Giacomo Raspadori pa je zadel v 81. za 4:2. A sledila je še zanimiva končnica, najprej so si Italijani v 87. zabili še en avtogol (Alessandro Bastoni), Peretz je v 89. minuti že izenačil, a so Italijani nato vendarle odnesli vse tri točke z golom Sandra Tonalija v sodnikovem dodatku.

Hrvate je na tekmi skupine L proti Črni gori v vodstvo popeljal Kristijan Jakić s prvim reprezentančnim golom v 35. minuti, sedem minut pozneje pa so imeli Hrvati še številčno prednost, ko je Andrija Bulatović dobil drugi rumeni karton. To so Hrvati hitro izkoristili in v 52. minuti je Andrej Kramarić zadel za 2:0. V končnici pa je za 3:0 poskrbel Edvin Kuč z avtogolom, za končnih 4:0 pa Ivan Perišić. Hrvati so dosegli četrto zmago v četrti tekmi in so kljub tekmi manj prvi v skupini. V drugi tekmi te skupine sta se pomerila malčka, Ferski otoki pa so Gibraltar premagali z 1:0 in prišli do druge zmage.