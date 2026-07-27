Italijanska kriza se poglablja, sodelovanje z ruskim podjetjem odneslo Pirla

Andrea Pirlo po pisanju novinarja Fabrizia Romana ne bo novi selektor italijanske nogometne reprezentance. Predsednik Italijanske nogometne zveze (Figc) Giovanni Malago se je odločil, da na zvezi ne bodo nadaljevali z imenovanjem zaradi Pirlovega sodelovanja z ruskim stavniškim podjetjem Fonbet.

Nekdanji italijanski vezist je na družbenem omrežju instagram novico potrdil tudi sam. »Včeraj zvečer sem izvedel, da nisem več kandidat za mesto selektorja italijanske reprezentance,« je zapisal. Pred tem je objavil tudi zapis, v katerem je pojasnil svoje vezi s podjetjem Fonbet, pri katerem je oktobra lani postal globalni ambasador znamke.

»Pogodbeno sodelovanje, ki je predmet nedavnih polemik, se je začelo med mojo poklicno potjo v Združenih arabskih emiratih in je izključno poslovne in športne narave. Če temu sodelovanju pripisujete političen pomen, mi s tem pripisujete prepričanja, ki jih nikoli nisem izrazil in ki niso moja,« je pojasnil. »Obžalujem, da se je odločitev športne narave hitro sprevrgla v javni spor, v katerem so mi na koncu pripisovali pomene in namene, ki mi ne pripadajo. Ljubezen do Italije ni odvisna od kakšne naloge. Je del moje zgodovine, moje identitete in me bo vedno spremljala.«

Pirlo je od julija lani trener dubajskega kluba United FC, katerega lastnik Sergej Lomakin naj bi bil poslovno povezan z ruskim podjetjem, kar pa klub zanika. Številni italijanski politiki so zaradi sodelovanja izrazili zaskrbljenost, saj menijo, da selektor reprezentance ne bi smel imeti nasprotujočih si stališč glede italijanske podpore Ukrajini v vojni z Rusijo, je poročal The Associated Press. Po pisanju italijanskega časnika La Gazzetta dello Sport je zaradi neimenovanja Pirla pripravljen oditi tudi novi tehnični direktor Paolo Maldini. Italijan je nezadovoljen in meni, da je »ruska zadeva le izgovor«. Danes se bo predsednik Figc Malago sestal z Maldinijem in njegovim svetovalcem Leonardom ter ju bo poskusil prepričati, naj nadaljujeta z delom pri zvezi, še dodaja medij.