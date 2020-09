Italijanska policija preiskuje Luisa Suareza

Ljubljana - Urugvajskemu nogometašu Luisu Suarezu grozi policijska preiskava zaradi suma goljufanja pri preizkusu znanja iz italijanskega jezika. Vrhunski napadalec, na katerega pri Barceloni sicer ne računajo več, je moral opraviti izpit, da bi lahko začel postopek pridobitve italijanskega potnega lista. Toda italijanska finančna policija Guardia di Finanza je po pregledu njegovega testa ugotovila, da je urugvajski zvezdnik očitno vnaprej poznal vsa vprašanja.



Suarez je prejšnji teden odletel v Perugio in opravil preverjanje znanja iz italijanščine, da bi pospešil pridobitev italijanskega državljanstva. Ker je vodstvo Juventusa že zapolnilo svojo kvoto igralcev, ki prihajajo izven Evropske unije, se 33-letni Južnoameričan brez italijanskega državljanstva ne bi mogel pridružiti moštvu iz Torina.



Čeprav prestop nato vseeno ni uspel, bi Suarez lahko zašel v težave, potem ko sta Guardia di Finanza in tožilstvo v Perugii ugotovila vrsto nepravilnosti na preizkusu certificiranja. Novinarji dnevnika La Repubblica razkrivajo, da je urugvajski as vnaprej dobil vprašanja, pri časniku Corriere della Sera pa pišejo, da so se zaradi tega v preiskavi ob Suarezu znašle tudi rektorica univerze za tujce v Perugii Giuliana Grego Bolli, generalna direktorica Simone Olivieri in direktorica centra za ocenjevanje in izdajo certifikatov o znanju jezika Stefania Spina.