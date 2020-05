Vrnitev se odmika

Ljubljana

Conte: ni še dovolj zagotovil za nadaljevanja prvenstva

Italijanski premier Giuseppe Conte je bil o možnosti, kdaj se bo lahko nadaljevalo italijansko prvenstvo, zelo iskriv. »Zahteve so velike, minister Spadafora je zelo odgovoren. Za izpolnitev največje možne varnosti je treba izpolnjevati merila. Če želite datum o tem, kdaj bo možno nadaljevati prvenstvo, potrebujemo več zagotovil, kot ji trenutno imamo. Iz tega, kar so mi povedali, jih ni,« je Conte je še dejal, da se bodo telovadnice, bazeni in športni centri ponovno odprli od 25. t. m.

Predsednik vlade Giuseppe Conte še ni vlil preveč optimizma italijanskim klubom. FOTO: Reuters

- Medtem ko Nemci že igrajo, Italijani še ne smejo opravljati skupinskih treningov. Minuli konec tedna so v Italiji s kančkom zavisti pogledovali proti Nemčiji in v upanju, da bo v novi teden šli z veselo novico. Toda resnica je bila kruta.Italijanski nogometni klubi bodo še nekaj časa brez skupnih pravih moštvenih treningov, s čimer se bo bržčas želeni datum vrnitve v tekmovalni ritem, 13. junij, pomaknil še za kakšen teden.Klubi so še brez smernic, saj tehnično-znanstvena komisija še ni potrdila dokumenta ministrstva za šport, so pojasnili pri Nogometni zvezi Italije (FIGC). Treninge trenutno opravljajo po natančno določenem protokolu, ki mora upoštevati prepoved zbiranja večje skupine igralcev, spoštovanje razdalje dveh metrov med enim in drugim, vaje z majhnimi skupinami z žogo ...Figc se seznanja z novim protokolarnim predlogom ministra za šport. Ta zahteva, da bi lahko začeli s skupinskimi treningi brez omejitev, toda z zagotavljanjem spremljanja s serološkimi testi in brisi. Toda potrditev protokola bo možna šele v naslednjnih dveh, treh dneh.Odprava vseh zadnjih ovir na podlagi epidemiološke krivulje bo nato možna šele v 10 do 12 dnevih. Tiče se predvsem možnost spreminjanja pravila o avtomatski osamitvi, ki v primeru okužbe enega od članov v skupini zahteva 14 dni izolacije za vse, ki so bili z njim v stiku.