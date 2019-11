FOTO:Italijanski derbi z napako – brez Iličića in Ronalda

Ljubljana

25

točk je v zadnjih 24 prvenstvenih tekmah osvojil Tottenham pod taktirko Mauricia Pochettina

Josip Iličić bo izpustil veliki derbi z Juventusom. FOTO: Reuters

Tottenham in Jose Mourinho že danes ob 13.30 proti West Hamu.

Atletico Madrid in Jan Oblak gostujeta v Granadi.

Za selektorja Matjaža Keka v ospredju jutrišnja tekma Ufa – Soči.

Jana Oblaka čaka težka naloga v Granadi. FOTO: Reuters

Kek s pogledom proti Ufi

Andreju Vombergarju (v sredini) v Rusiji manjkajo le še goli. FOTO: Ufa

- Sijajni zbledel. Vrnitev med najpomembnejše akterje je »posebneža« takoj postavila v ospredje, ne le otoška, tudi velik del svetovne športne javnosti bo pozorno spremljal njegov današnji (13.30) krst na klopi Tottenhama na olimpijskem štadionu v Londonu. Njegov prvi tekmec bo West Ham.Nedeljski prvenstveni derbi v Manchestru, kjer bo pri Cityju gostoval Chelsea, bo pošteno v Mourinhevi senci. Če se bo izšel zmagovalno za Tottenham in za naslednika, bo tako tudi po jutrišnjem derbiju na štadionu Etihad. Za dan ali dva se bosta s stranskima vlogama zadovoljila tudi nedeljska tekmecain, ki sta bila tako ali drugače več kot desetletje Portugalčeva nogometna sopotnika.»V kratkem času moramo obrniti rezultatsko krivuljo navzgor. Pomembno je, da čimprej pobegnemo iz območja, v katerega ne sodimo,« je Mourinho že sporočil moštvu, da se bo treba navaditi na njegov izrazito tekmovalen pristop do nogometa. Druge možnosti kapetan Tottenhamain druščina nimajo, za četverico, ki ima zagotovljeno ligo prvakov, zaostaja 11 točk. To je prav City. Pocchetino, ki ga je Mourinho zasul s hvalnicami, je slovitemu trenerju zapustil še en slab rezultatski izkupiček: v zadnjih 24 ligaških tekmah je Tottenham osvojil vsega 25 točk.Atalanta in Juventus odpirata ligaški konec tedna v Italiji, sledila mu bosta še derbija v Milanu, kjer gostuje Napoli, in v Torinu, kjer bo gost Inter. Peklenski trojček tekem bo imel napako že v prvem dejanju: v Bergamu ne bo dvoboja. Slovenski reprezentant mora odslužiti še tekmo kazni, portugalskemu zvezdniku je trenernamenil počitek po reprezentančnih naporih. Bivši trener Napolija in Chelseaja je dinamično in agresivno igro Atalante opisal z besedami Pepa Guardiole. Katalonec je dejal, da se tekma z Atalanto lahko razplete tako kot obisk pri zobozdravniku, lahko odideš brez posledic, a z bolečinami.Odmorov za Ronalda bo vse več pri Sarriju, ki želi, da bi v odločilnih mesecih za Juventus, od februarja naprej, imel na voljo svežega in zdravega prvega zvezdnika moštva. Kljub nenasitni lakoti po tekmah in golih se je 34-letni CR7 težko sprijaznil s trenerjevim načrtom. Kaj pomeni Ronaldova odsotnost v tekmovalnem izkupičku? V tej sezoni je Juventus brez Ronalda osvojil 4 točke od šestih. V minuli sezoni jebrez Ronalda v moštvu osvojil 12 točk od 21.Konec tedna bo vznemirljiv tudi za Jana Oblaka, ki bo z Atleticom danes gostoval pri močni Granadi. Tekma pod lupo pa bo v Rusiji. Jutrišnji slovenski dvoboj Ufa () – Soči () ima težo za selektorja, ki po malem upa, da bosta Andrej Vombergar in Jaka Bizjak vse večji minutaži dodala gole. Vombergarjev argentinski tekmovalni značaj bi pomenil dodano vrednost v reprezentanci.Pomembna izziva čakata tudi trenerska legionarja.z Amiensom gosti neposrednega tekmeca za obstanek Strasbourg. Loči ju le točka (16:15).po manjši krizi in porazih v derbijih z Osijekom in Dinamom z Rijeko gostuje pri zadnjemu Interju v Zaprešiču. Spodrsljaja si tako rekoč ne sme privoščiti. G. N.