Italijanski nogometaši imajo novega začasnega selektorja

Selektor italijanske nogometne reprezentance do 21 let Silvio Baldini bo junija na dveh prijateljskih tekmah vodil člansko ekipo, je danes sporočila nacionalna nogometna zveza FIGC. Italija je po odstopu Gennara Gattusa prejšnji teden ostala brez selektorja.

Gattuso je prejšnji teden odstopil s položaja, potem ko Italija po porazu proti Bosni in Hercegovini po enajstmetrovkah v dodatnih kvalifikacijah že tretjič zaporedoma ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu. Azzurri bodo 3. junija gostovali pri Luksemburgu, štiri dni kasneje pa se bodo v Heraklionu pomerili z Grčijo.

»Za vrnitev na igrišče junija bo reprezentanco vodil Silvio Baldini,« je v kratki izjavi sporočila krovna zveza. Baldini, ki je od julija selektor reprezentance do 21 let, je znan po svojih nenavadnih metodah treninga. Oktobra je nekdanji trener Palerma, Parme in Empolija prisilil mlado reprezentanco, da je trenirala z obliži na očeh, da bi izboljšala svojo koncentracijo.

Italija ne bo imenovala novega stalnega selektorja do junijskih predsedniških volitev FIGC. Gattuso je bil na svojem položaju manj kot eno leto. Novi selektor bo četrti selektor Italije od junija 2023.