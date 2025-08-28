Italijanski poslovnež iskal klub za prevzem v Angliji, našel ga je v Sloveniji

Le štiri dni po pobegu vlagateljev iz NK Domžale se v klubu že veselijo prihoda novih. Na klubski spletni strani je predsednik kluba Stane Oražem razkril prihod italijanskega poslovneža Francesca Guardascioneja.

»NK Domžale vstopa v novo obdobje. Izzivi pred nami so se še do nedavnega zdeli skoraj nepremagljivi, a smo hitro ukrepali in našli pravo rešitev.

Z veseljem sporočamo, da je g. Francesco Guardascione, uspešen italijanski poslovnež in bodoči predsednik kluba, uradno prevzel vodenje NK Domžale. Dogovor je bil dosežen v zelo kratkem času, saj se je hitro pokazalo, da si delimo enako vizijo. Želimo, da Nogometni klub Domžale znova postane stabilen, ambiciozen in uspešen klub, ki bo ponos naših navijačev in mesta.

G. Guardascione je dobro seznanjen s trenutno situacijo v klubu in ima jasno strategijo za vrnitev NK Domžale na pota stare slave. Pred nami je veliko trdega dela, vendar nas druži en sam cilj: zgraditi trdne temelje za prihodnost in vrniti klub med najboljše ekipe v slovenskem nogometu.

Težko obdobje je zdaj za nami, NK Domžale pa ima sedaj vlagatelja, ki verjame v dolgoročno rast, trdo delo in predanost vseh vpletenih. Prepričani smo, da bo nova energija in podpora občutna ne le na igrišču, temveč tudi med našimi zvestimi navijači in širšo Domžalsko skupnostjo.«

Je imel predsednik NK Domžale Stane Oražem več sreče z novim vlagateljem kot s pobeglimi Hrvati? FOTO: Černivec Aleš

Ali so imeli Domžalčani srečno roko pri izbiri novega vlagatelja, ne ve nihče. Podrobnosti prihoda poslovneža brez vidnih nogometno-poslovnih dosežkov in slabimi priporočili, ki jih je mogoče odkriti na spletu, so znova skrivnostne.

Guardascioneja so nedavno imeli pod drobnogledom angleški mediji, ko naj bi konzorcij pod njegovim okriljem prevzel drugoligaša Sheffield Wednesday. Navijače so opozorili, da poslovneža v nogometu ne spremlja prav dober sloves. V preteklosti je bil »novi vlagatelj« v italijanskem nižjeligašu Turris Calcio, a se je zataknilo že pri plačilu prvega obroka, dogovorjenega ob prevzemu kluba (350.000 evrov).

Hrvaški vlagatelji so minuli petek po šestem ligaškem porazu proti Aluminiju pobrali šila in kopita ter »stare sile« obtožili prikrivanja dejanskega stanja ter zavajanja.