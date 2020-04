Italijanski reprezentant priredil zabavo, jo posnel in objavil na družbenih omrežjih

Ljubljana – Le primer za to, da človeška neumnost ne pozna meja, je tudi Moise Bioty Kean. Italijanski reprezentant, ki je v lanskem poletju za 24 milijonov evrov iz Juventusa prestopil k Evertonu, je namreč še eden od nogometašev, ki je med pandemijo novega koronavirusa prekršil pravila karantene na Otoku in to delil v javnost.



Kean, ki je 28. februarja upihnil 20. svečko na torti za rojstni dan, je namreč priredil zabavo, na kateri je posnel dogajanje in goste, posnetke pa je nato delil na družbenih omrežjih?! Pred mladim napadalcem iz Vercellija (Piemont) so podobno nedisciplino od znanih nogometašev v Angliji že pokazali Jack Grealish, Kyle Walker, Serge Aurier in Moussa Sissoko.



»Pri Evertonu smo razočarani. Naš igralec je ignoriral vladne smernice in klubsko politiko. Takšna dejanja so nesprejemljiva, zato Keana čaka disciplinska kazen. Ljudem, ki se požrtvovalno borijo z epidemijo novega korona virusa, se na tak način spoštovanja ne kaže,« so sporočili iz liverpoolskega kluba.