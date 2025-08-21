Italijanski trenerji zahtevajo izključitev Izraela

Združenje italijanskih nogometnih trenerjev (Aiac) zaradi vojne v Gazi zahteva izključitev Izraela iz vseh mednarodnih nogometnih tekmovanj. V Aiacu podarjajo, da njihova zahteva ni le simbolična akcija, ampak nujna odločitev in moralni imperativ, ki je skupen vsem vodilnim v združenju.

»Vrednote človeštva, ki podpirajo vrednote športa, nas silijo, da se zoperstavimo tem strašnim dejanjem. Lahko se osredotočimo samo na nogometno igro in glavo obrnemo v tla. A mislimo, da to ni prav. Preveč nedolžnih je umrlo. Med njimi številni športniki. To je še en razlog, da zahtevamo ukrepe, tudi na našem področju. Svet je v plamenih, številni, tako kot Palestinci, trpijo. Ravnodušnost je nesprejemljiva,« so zapisali pri Aiacu.

Italija in Izrael se bosta pomerila tudi v kvalifikacijah za SP 2026. Ekipi se bosta pomerili 8. septembra v madžarskem Debrecenu, povratna tekma pa bo 14. oktobra v Vidmu, kjer je potekal tudi Uefin superpokal. Na tekmi med PSG-jem in Tottenhamom je Uefa razgrnila transparent z napisom Stop killing children – Stop killing civilians (Prenehajte ubijati otroke – prenehajte ubijati civiliste). V Vidmu sta se ekipi pomerili tudi lani v ligi narodov, kjer so morali prireditelji ob številnih demonstracijah poskrbeti za stroge varnostne ukrepe.