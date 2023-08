Ivan Brnić iz Maribora k Olympiakosu, Olimpija z novim Portugalcem

Dvomov ni več, eden vodilnih adutov vijoličnega nogometnega moštva Ivan Brnić bo poslej nosil rdeče-beli dres grškega nogometnega velikana Olympiakosa. Prestop so potrdili tudi na spletni strani mariborskega kluba, pri katerem ne skrivajo, da bodo tega značajsko močnega nogometaša pogrešali.

»Če je bil to njegov zadnji nastop za naše moštvo, si zasluži zgolj pohvale za izjemen pristop. Številnim je lahko za zgled, kako se bori za klubske barve,« je po četrtkovi tekmi s Fenerbahčejem poudaril Damir Krznar, trener Maribora, in tudi dodal, da bo moštva prav na Brnićevem igralnem mestu moštvo potrebovalo okrepitev. Krilni napadalec, star 21 let, je na 54 tekmah za Maribor zabil 11 golov.

Vezist Diogo Costa Pintol (24 let) pa je novinec v Olimpijinem taboru, pred katerim je kvalifiacijski dvoboj za evropsko ligo s Qarabagom iz Azerbajdžana.