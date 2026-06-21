Ivica Olić opozoril Hrvate na glavno težavo: To je stvar značaja

Hrvaška reprezentanca je poraz proti Angliji na svetovnem prvenstvu že pustila za seboj, v strokovnem štabu Zlatka Dalića pa so misli usmerjene v tekmo s Panamo, ki bo 23. junija v Torontu. Pomočnik selektorja Ivica Olić je poudaril, da so imeli nogometaši dovolj časa za počitek in analizo, zdaj pa se začenja priprava na dvoboj, v katerem je cilj jasen: tri točke.

»Panama želi dominirati, napadati in imeti posest, vendar smo jo dobro analizirali. Od prve minute bomo mi tisti, ki bomo želeli imeti žogo, biti dominantni in z visokim presingom ustvarjati pritisk,« je povedal Olić. Dodal je, da je Hrvaška favorit in da bi ji zmaga dala dobro izhodišče za napredovanje v drugi del svetovnega prvenstva.

Ob porazu z Anglijo je Olić izpostavil tudi pozitivne stvari. Hrvaška je dosegla dva gola po dobro pripravljenih akcijah, med strelce pa se je vpisal tudi Petar Musa, za katerega je bil to prvi gol na svetovnih prvenstvih. »Za napadalca je to zelo pomembno zaradi samozavesti,« je dejal Olić.

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Največ bolečine je povzročila igra ob prekinitvah, saj je Hrvaška dva zadetka prejela po takšnih situacijah. »V prejšnjih 23 tekmah smo po prekinitvah prejeli le dva ali tri gole. To smo delali zelo dobro, bili smo ena boljših reprezentanc v Evropi. Zato je po tekmi z Anglijo ostalo veliko obžalovanja. To je stvar zbranosti in značaja,« je opozoril Olić.

Pohvalil je tudi Ivana Perišića, ki je proti Angliji vpisal šesto asistenco na svetovnih prvenstvih. »Naš napadalni del je bil vsa ta leta nepredstavljiv brez Ivana. Fantastično trenira in dela vsak dan,« je dejal nekdanji hrvaški napadalec.

V hrvaškem taboru poudarjajo, da bo za uspeh ključna širina kadra. »Ni pomembnih samo prvih enajst. Na takšnem turnirju lahko veliko tekem odločijo igralci, ki vstopijo s klopi,« je dejal Olić in dodal, da je vzdušje v reprezentanci odlično. »Tega, kar se je zgodilo v Dallasu, ne moremo več spremeniti. Moramo se obrniti k Panami.«