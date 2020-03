Iz »koronakrize« še dodatno močnejši od drugih športov

Pridobili tudi NZS, Maribor in drugi klubi



Hisense in Heineken prevzemata, Alibaba donira

NZS je s pomočjo Uefe zgradila najsodobnejše vadbeno središče na Brdu, v katerem je možno trenirati tudi pozimi. FOTO: Marko Feist

Brez Uefinih evrov bi skoraj zanesljivo ugasnil tudi najboljši slovenski klub tega stoletja Maribor. FOTO: Tadej Regent

Evropska nogometna zveza je preložila panevropski euro, uslišala prošnje iz klubov in državnih prvenstev ter pomirila predsednike nacionalnih zvez, da jim ne bo znižala zajetne denarne podpore. Kaj sledi, kako naprej in kaj to pomeni za (slovenski) nogomet?Kdor meni, da jele eden od številnih športnih mastodontov, ki domujejo v bogati Švici – tam so tudi, hokejska… –, in ne zadevajo, denimo, nas v Sloveniji, bodisi živi v svojem svetu in v resnici ne pozna ureditve svetovnega (poklicnega) športa bodisi je naiven kot mlado vaško dekle.Tudi slovenska nogometna družina, ki je del največjega socialnega gibanja na svetu, je vsaj delno eksistenčno odvisna od Uefinih evrov. Brez teh evrov bi že zdavnaj ugasnil najboljši slovenski klub tega stoletja, brez teh evrov bi hodila po robu preživetja tudi najbogatejša slovenska panožna zveza. Uefa jim zagotavlja, da so del razvite svetovne nogometne družine. Da ne bo pomote: manjša je nacionalna zveza in manj finančno zmogljive klube premore, večja je utež Uefe v deležu financiranja teh društev in zvez. Brez krovne hiše izbi čez noč ugasnilo med 15 in 20 zvez, kakršne so asociacije Estonije, Litve, Ferskih otokov, Črne gore, BiH, Malte, da ne omenjamo Andore in San Marina.Uefa je vsaj posredno vpeta v vsakdanje življenje številnih slovenskih družin. Med največjimi pokrovitelji Uefe sta transnacionalna konglomeratain, ki sta prevzela vsak svoje podjetje v Sloveniji – kdo si upa ugibati, koliko družin je odvisnih od služb v koncernihinter njunih kooperantih? Ob njima je prav v mandatuobogatila nabor vplivnih pokroviteljev Uefe še(plačilni sistem), še ena kitajska multinacionalka, ki želi opozoriti nase prek nogometa. Prav včeraj je dobil epilog Čeferinov klic ustanovitelju Alibabe; fundacija, ki jo vodi najbogatejši Kitajec, je na pobudo Grosupeljčana zagotovila Sloveniji 300.000 zaščitnih obraznih mask …Tudi zadnjo Uefino potezo bi lahko obravnavali v kontekstu solidarnosti krovne hiše s preostalimi deležniki v nogometnem poslu. Morda se zdi terminska preložitev eura na leto 2021 preprosta, toda v resnici je nasprotno: v pravu ni bližnjic. Čeferin je sprejel svoj največji izziv po brezhibni predsedniški zmagi v Atenah. Če je bil 14. septembra 2016 v sedmih nebesih, se je tri leta in pol pozneje znašel v devetem krogu Dantejevega pekla ...Zdi se, da se bo Uefa izvila tudi iz tega neugodnega položaja, v katerem koronavirus ne izbira gospodarskih panog in prav šport bije z njim eno najhujših bitk. Gre za prihodke od prodaje televizijskih pravic in vstopnic ter boj za pokrovitelje, ki jih ne zanimajo prazni štadioni.»Super torek« na, kjer je bil »sedež« videokonference s 150 udeleženci, je opazno poenotil evropski nogomet – ko bi bilo tako tudi v–, ki je z odprtimi rokami sprejel predlog Uefe. Pravo delo se resda začenja, sprejeti strategiji bo treba najti operativni načrt A, B ali C, toda zdi se, da bo nogomet izšel iz »koronakrize« dodatno močnejši od drugih športov.