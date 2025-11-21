Iz Ljubljane v Maribor: V Ljudski vrt prihajamo po tri točke

V nedeljo ob 15. uri bo v 16. krogu slovenskega državnega prvenstva na sporedu drugi večni derbi sezone med Mariborom in Olimpijo. Medtem ko za to tekmo kaznovani trener Maribora Feđa Dudić obljublja boljšo podobo kot avgusta ob porazu v Stožicah, je ljubljanski strateg Federico Bessone prepričan, da lahko tudi v Ljudskem vrtu osvojijo tri točke.

Na lestvici so v boljšem položaju vijoličasti, ki bodo na domači tekmi 16. kroga v vlogi manjših favoritov. Imajo šest točk več od Olimpije, oba pa sta si nabrala že velik zaostanek za evropskim Celjem. Ta ima na vrhu devet točk prednosti perd drugouvrščenim Mariborom.

Prav na Celje se je spomnil 40-letni Argentinec ob prejšnjem reprezentančnem premoru. »Tudi med oktobrskim premorom smo imeli dovolj časa za pripravo,« se je dvoboja, na katerem se je Olimpija dobro zoperstavila Celju (0:0), na novinarski konferenci spomnil Bessone.

»V nogometu je čas zlata vreden, saj lahko tako predamo potrebne informacije igralcem. Tudi tokrat smo imeli dovolj časa, zadovoljen sem z zadnjima dvema tednoma,« je s pripravami na derbi zadovoljen Bessone.

Maribor in Olimpija sta od vrnitve zeleno-belih v prvo ligo pred 16 let odigrala 65 tekem, več uspeha imajo vijoličasti, ki so slavili 26-krat. Ekipi sta se 24-krat razšli brez zmagovalca, Olimpija pa bo iskala pot do 16. zmage. Skozi preteklost se je seveda nabralo še precej več tekem med obema večnima tekmecema.

Argentinec se pred svojim prvim večnim derbijem zaveda pomembnosti srečanja v obeh lokalnih okoljih. »Izvedel sem od članov štaba, ki so od tukaj, zato moraš imeti vedno ob sebi domače ljudi. Eno je videti vzdušje po TV, drugo pa je derbi občutiti ob zelenici. Zagotovo bo to zahtevna tekma, a trenutno smo v pozitivnem trenutku in mentalno pripravljeni po zadnji zmagi proti Primorju,« je dodal Bessone.

Obe ekipi želita igrati

Zeleno-beli so sicer v Mariboru zadnjič slavili avgusta 2022, post brez zmage (en remi, štirje porazi) v Ljudskem vrtu tako traja že več kot tri leta. Kljub temu Bessone ostaja samozavesten. »Verjamem v igralce in v to, kar počnemo. V zadnjem času smo stkali tesnejše povezave in gremo v pravo smer. Zato bi rad to pot nadaljeval v podobnem slogu, namreč s tremi točkami,« je dodal.

To sezono so Ljubljančani proti Mariboru konec avgusta v Stožicah slavili v sedmem krogu tekmovanja, vse od takrat pa sta obe zasedbi doživeli precej sprememb. Nenazadnje sta po kopici zamenjav od začetka sezone na klopi nova stratega, čeprav Bessone po koncu dvoboja ne bo stisnil roke kaznovanemu Feđi Dudiću na drugi strani.

»Zagotovo bomo videli dve ekipi, ki želita igrati. Pogledal sem nekaj njihovih zadnjih tekem. So nevarni, imajo individualno kakovost, zato je dobro, da smo imeli dovolj časa, da igralce pripravimo na odziv z žogo in brez nje. Zagotovo bo tudi vzdušje sijajno. Tja bomo šli, da osvojimo tri točke,« je dejal 40-letni strateg.

V nedeljo bo pogrešal predvsem kaznovanega Agustina Doffa, enega najbolj vplivnih članov zasedbe: »Doffo je pomemben igralec za klub, za ekipo in tudi zame kot trenerja. Ampak ravno zaradi takšnih stvari svojim igralcem poudarjam, da morajo biti ves čas pripravljeni, saj nikoli ne veš, kdaj bo prišla priložnost. Pogrešali ga bomo, a prepričan sem, da imamo igralce, ki lahko vstopijo namesto njega.«

Ostali igralci so na voljo, v poln pogon se je med premorom vrnil tudi Dino Kojić, medtem ko bo Marko Ristić z ekipo 100-odstotno začel trenirati po derbiju. Že dlje časa je odsoten vratar Matevž Vidovšek.

»Ne morem vam zagotoviti, da bomo naslednjo sezono igrali v Evropi, ali da bomo prvaki. Ne razmišljam tako daleč. Zdaj je pred nami nedelja, za njo bo prišla naslednja tekma, ko bomo iskali tri točke. Osredotočen sem na vsako naslednjo tekmo, le da je ta bolj pomembna. Če bomo zbirali točke, bomo samozavestni. Na tem želimo graditi,« je še o pristopu za konec dejal Bessone.