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Nogomet

Izbrali so olimpijskega prvaka, in ni naključje, da je to Španec

Češka je prvič v zgodovini za selektorja članske nogometne reprezentance imenovala tujca. To je 52-letni Santi Denia.
Santi Denia (levo) je leta 2024 špansko reprezentanco popeljal do naslova olimpijskih prvakov, zdaj bo poskušal na pota stare slave popeljalti Češko. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
Galerija
Santi Denia (levo) je leta 2024 špansko reprezentanco popeljal do naslova olimpijskih prvakov, zdaj bo poskušal na pota stare slave popeljalti Češko. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
Š. R., STA
31. 7. 2026 | 16:13
31. 7. 2026 | 16:13
1:31
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Češka nogometna zveza je prvič v zgodovini za selektorja članske reprezentance imenovala tujca. Kot so sporočili iz češke zveze, bo selekcijo v naslednjih dveh letih vodil Španec Santi Denia.

Pri češki zvezi so dodali, da je Denia, ki je Španijo vodil do olimpijskega zlata leta 2024 v Parizu, podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Španec, ki je nasledil Miroslava Koubeka, ta se je poslovil po izpadu Češke v skupinskem delu nedavnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, je nazadnje vodil katarski klub Al-Šehanja.

»Vesel sem in zelo motiviran,« je dejal 52-letni nekdanji branilec, ki je kot igralec zbral dva nastopa za špansko izbrano vrsto, v klubski karieri pa je igral za Albacete in madridski Atletico.

Denio jeseni čakajo zahtevne preizkušnje v ligi narodov, na prvih štirih tekmah v okviru lige A bo Češka igrala s Hrvaško, svetovno prvakinjo Španijo in dvakrat z Anglijo.

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