Izbrana vrsta pred evropskim prvenstvom proti Madžarski in Japonski

Slovenska futsalska reprezentanca, ki jo med 21. januarjem in 7. februarjem čaka nastop na evropskem prvenstvu, bo v sredo, četrtek in nedeljo odigrala še zadnje tri pripravljalne tekme leta. Izbranci Tomislava Horvata se bodo v Poreču merili na turnirju z Madžarsko in Japonsko.

Slovenija se bo v Istri v sredo ob 16. uri pomerila z Madžarsko, dan pozneje pa prav tako ob 16. uri z Japonsko. V nedeljo bo na sporedu še tekma za končno uvrstitev, tekmec in termin pa bosta znana naknadno.

»Turnir je namenjen pripravi na tekmece v skupinskem delu evropskega prvenstva, saj sta nasprotnika podobna Belgiji in Belorusiji, ki sta poleg Španije z nami v skupini predtekmovanja v Ljubljani,« je za Nogometno zvezo Slovenije povedal Horvat.

Slovenijo bodo zastopali Matej Fideršek (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Uroš Đurič (Olmissum Omiš), Denis Kneževič (Uspinjača-Gimka Zagreb), Žan Janež (Pulj), Nejc Berzelak (Siliko), Jure Suban (Siliko), Lovro Trdin (Siliko), Mihael Čop (Extrem) in Alen Zgonc (Extrem).

EP bo potekalo v Litvi, Latviji in Sloveniji. Za naslov prvaka se bo pomerilo 16 reprezentanc. Naslov branijo Portugalci, ki so bili najboljši na zadnjih dveh prvenstvih, in sicer leta 2018 in 2022.

Varovancem selektorja Horvata je žreb namenil predtekmovalno skupino C, v kateri se bodo pomerili s Španijo, Belorusijo in Belgijo. Slovenija bo vse svoje tekme odigrala v ljubljanski dvorani Stožice.