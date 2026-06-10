Izdal je hrvaško skrivnost in ostal brez službe

Hrvaška nogometna reprezentanca je med tistimi, ki so zadnje prišle v svoj severnoameriški bazni tabor. To ne preseneča, saj bo svojo prvo tekmo na tem SP igrala šele 17. t. m., in sicer v Dallasu z Anglijo. V hotelu v Alexandrii pri Washingtonu, kjer zdaj bivajo nogometaši in drugi člani izbrane vrste naših južnih sosedov, pa se je že zapletlo, visok davek je plačal vodja kuhinje – zaradi izdajanja interne skrivnosti so ga odpustili!

Nesrečnež turških korenin je namreč v enem od pogovorov razkril, da so iz Hrvaške nogometne zveze naročili vino iz domovine (Plavac mali in še eno, čigar ime je pozabil), ki naj bi jim bila na voljo med bivanjem. Po dogovoru hotela s Fifo in omenjeno zvezo pa so vsi podatki glede ponudbe v kuhinji, in tako tudi vina, interni in se jih v vseh teh dne ne sme razkrivati javnosti. Vodja kuhinje tega očitno ni upošteval in zato je, kot iz ZDA poročajo Sportske novosti, moral zapustiti svoje delovno mesto.