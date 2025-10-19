Izgnanec iz Manchestra ponovil dosežek legendarnega strelca

Mason Greenwood se je »razstrelil«. Angleški napadalec, izgnanec iz Manchester Uniteda, ker je bil obtožen spolnega napada, posilstva in nasilništva, a so tožilci nato odstopili od sodnega pregona, je v tekmi francoskega nogometnega prvenstva med Marseillom in Le Havrom zabil štiri gole za zmago s 6:2. Greenwood je strelski šov začel v 35. minuti iz enajstmetrovke, nadaljeval pa v 67., 72. in 76. minuti. Zabil je prve štiri gole za Marseille.

Marseille je s tem prehitel PSG in Strasbourg ter postal vodilna ekipa francoskega prvenstva.

Greenwooda je trener Roberto De Zerbi v 79. minuti potegnil iz igre.

Angleški napadalec je v tej sezoni dosegel šest golov postal prvi igralec Marseilla, ki je dosegel štiri gole po slovitem Jean-Pierru Papinu. Ta je štiri prvenstvene gole zabil Lyonu januarja leta 1991.