Izguba do 50 milijonov evrov

Frankfurt - O tem, da značajsko v racionalni Nemčiji ne prepuščajo skorajda ničesar naključju, se je svet že večkrat prepričal. Tudi na športni sceni je tako. Nenazadnje v bundesligi, najbolj obiskanem nogometnem tekmovanju stare celine, so se pri priči lotili reševanja težav ob nastali širitvi koronavirusa ter se v največjih ligah prvi odločili za skupne treninge, seveda ob malce drugačnih razmerah, kot so jih sicer vajeni.



Državna reprezentanca pa se je po polomu na zadnjem velikemu tekmovanju, svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018, ambiciozno lotila priprav na euro, pri zvezi so se veselili dveh spektaklov v pripravljalnem obdobju proti Španiji in Italiji. Z zadnjo bi se morala enajsterica Jogija Löwa pomeriti v Nürnbergu, proti Špancem bi gostovala v Madridu. Zdaj pa niso ostali le nogometaši brez dveh pomembnih preizkušenj, temveč tudi zveza brez dohodka iz trženja tekem, prodaje vstopnice in dobička prek TV-pravic.



»Preplaha pa nam le ni treba zganjati, saj imamo tekme v primeru upravičenih odpovedi dobro zavarovane. Obenem pa je res, da bi lahko ostali brez nekaterih drugih dohodkov,« je na nemškem spletnem portalu Sport1 potrdil Stephan Osnabrügge, »minister za finance« pri nacionalni nogometni zvezi, ob namigih, da bi bila omenjena organizacija lahko ob 50 milijonov evrov. Lahko bi se namreč zataknilo letos tudi z odmevnim finalom pokalnega tekmovanja konec maja v Berlinu. Podobne izkušnje z zavarovalno premijo in tako vsaj delno povrnjeno izgubo je Nemčija doživela nazadnje novembra 2015, ko je nekaj dni po terorističnem napadu v Parizu morala odpovedati hannoverski spektakel z Nizozemsko.