Izjemen izziv za Dinamo in Petra Stojanovića

Lyon - Dan po spektakularnem žrebu prestižne nogometne lige prvakov je napočil čas za skupine evropske lige. V tej bo v novi sezoni šest slovenskih akterjev: trener Simon Rožman in Adam Gnezda Čerin (oba Rijeka), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Žiga Laci (AEK), Dejan Petrović (Rapid Dunaj) in Domen Gril (Hoffenheim).



Klubi omenjenih naših adutov bodo igrali v naslednjih skupinah:



B – Arsenal, Rapid Dunaj, Molde, Dundalk



F – Napoli, Real Sociedad, Alkmaar, Rijeka



G – Braga, Leicester, AEK, Zorja Lugansk



K – CSKA Moskva, Dinamo Zagreb, Feyenoord, WAC Volšperk



L – Gent, Crvena zvezda, Hoffenheim, Slovan Liberec





V drugih skupinah pa bodo igrali tako:



A – Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofija.



C – Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer-Sheva, Nice.



D – Benfica, Standard Liege, Glasgow Rangers, Lech Poznan.



E – PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonia.



H – Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille.



I – Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor.



J – Tottenham, Ludogorec, Lask Linz, Antwerpen.



Najboljši nogometaš prejšnje sezone v evropski ligi je bil Belgijec Romelu Lukaku (Inter Milano).