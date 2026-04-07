Izjemen madridski večer z zmago kronal Bayern

V nogometni ligi prvakov so odigrali polovico prvih četrtfinalnih tekem. Bayern je v Madridu Real premagal z 2:1, Sporting pa je gostil Arsenal. Londončani so zmagali z 1:0 z golom v sodnikovem dodatku. V sredo bosta še tekmi Barcelona - Atletico Madrid in PSG - Liverpool.

Osrednji obračun prvega četrtfinalnega večera je bil na Santiagu Bernabeuu v Madridu. V dvoboju evropskih velikanov sta španski in nemški klub dodala nov kamenček v mozaiku, saj je bila njuna današnja tekma že njuna 29. v evropskih tekmovanjih. Evropska statistika je sicer na strani Madridčanov, neposredna popotnica pred tekmo pa je bila boljša za Bavarce, ki so po zasuku dobili domači obračun s Freiburgom, medtem ko je Real klonil v domačem prvenstvu in za večnim tekmecem Barcelono v ligi zaostaja že sedem točk.

Četrtfinale lige prvakov Real Madrid: Bayern München 1:2 (Mbappe 74.; Luis Diaz 41., Kane 46.) Sporting Lizbona: Arsenal London 0:1 (Havertz 90.+1) Barcelona: Atletico Madrid sreda PSG: Liverpool sreda

Tudi prvi polčas v Madridu je bil boljši za Bavarce. Ti so si pripravili kar nekaj priložnosti, najlepšo je zapravil Dayot Upamecano, ko se je sam znašel pred vratarjem Andrijem Luninom, a zgrešil. Nekajkrat je zapretil še Serge Gnabry, na obeh straneh pa je bilo tudi precej napak v obrambi. Najbolj aktiven je bil sicer domači zvezdnik Vinicius, eno priložnost je imel tudi Kylian Mbappe.

Bayern je premoč le kronal ob koncu prvega dela, ko je bil v glavni vlogi spet Serge Gnabry in z natančno podajo zaposlil Luisa Diaza, ki mu ni bilo težko zadeti.

Drugi del se je začel s šokom za domače, saj je že po nekaj sekundah po podaji Michaela Olisa na rob kazenskega prostora z močnim udarcem zadel Harry Kane za podvojitev vodstva Bayerna. Pozneje je imel za Real lepo priložnost Mbappe, a je iz bližine zgrešil, bolj natančen pa je bil v Francoz v 74. minuti, ko se je Neuer sicer dotaknil žoge, a je vseeno končala v golu.

Madridčani so bili nato nevarnejši, a niso več zadeli, je pa imel na drugi strani veliko priložnost za tretji gol Jamal Musiala, ki pa je v 86. minuti za malo zgrešil.

Bayern in Real sta prikazala izjemno dinamično predstavo. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

V drugem današnjem dvoboju je bil favorit Arsenal. Sporting se je v četrtfinale uvrstil po preobratu proti norveškemu Bodö/Glimtu, Arsenal pa v tej sezoni še ni imel resnega tekmeca na evropski sceni.

Začetek je bil boljši za Portugalce, ki so v sedmi minuti prek Maximiliana Arauja zadeli okvir gola. Z enako mero so jim vrnili tudi gostje deset minut pozneje, ko je bil malenkost premalo natančen Noni Madueke.

Arsenal je počasi le prevzemal pobudo in sredi drugega polčasa tudi zadel. Toda gol Martina Zubimendija v 63. minuti, ko je natančno sprožil od daleč, nazadnje ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

V končnici pa je bil blizu golu tudi Sporting; Geny Catamo je v 83. minuti meril z glavo z nekaj metrov, a je vratar David Raya žogo še izbil v kot.

So pa gostje le prišli do gola in zmage v sodnikovem dodatku; zrežirala sta ga rezervista, podal je Gabi Martinelli, zadel pa Kai Havertz.