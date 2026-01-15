Izjemno povpraševanje po vstopnicah za mundial

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v zadnjem delu prodaje prejela več kot pol milijarde zahtevkov za vstopnice za ogled tekem letošnjega svetovnega prvenstva. Največje povpraševanje je bilo pričakovano v treh državah gostiteljicah, ZDA, Mehiki in Kanadi. Nato sledi Nemčija.

Prodaja se je začela 11. decembra in trajala do 13. januarja. Prvič so bile naprodaj posamezne vstopnice za določene tekme. Navijači bodo o morebitnem uspehu v naključnem žrebu obveščeni najkasneje 5. februarja. Tisti, ki v tej fazi ne bodo uspešni, bodo imeli še eno priložnost za nakup vstopnic v drugem delu. Ta bo trajal do konca turnirja.

»Pol milijarde zahtevkov za vstopnice v dobrem mesecu dni je več kot veliko povpraševanje, gre za globalno izjavo,« je dejal predsednik Fife Gianni Infantino. Pri Fifi so uvedli novo kategorijo vstopnic za »zveste navijače« kot odgovor na proteste zaradi oderuških cen. Nova kategorija »vstopnica za navijače« velja za vseh 48 ekip svetovnega prvenstva in vse tekme v Kanadi, Mehiki in ZDA od 11. junija do 19. julija.

Vendar pa je število cenejših vstopnic omejeno. Fifa bo osem odstotkov vstopnic na tekmo dodelila navijačem vsake sodelujoče ekipe prek njihovih nacionalnih zvez, pri čemer je le deset odstotkov vstopnic v novi »navijaški« kategoriji. »Rad bi se zahvalil in čestital vsem nogometnim navijačem za ta izjemen odziv,« je še sporočil predsednik Fife.

»Glede na to, koliko ta turnir pomeni ljudem po vsem svetu, nam je žal le, da ne moremo sprejeti vseh navijačev na štadionih.« Navijaško združenje na stari celini Football Supporters Europe (FSE) Fifo kritizira, da so bile cene vstopnic skoraj petkrat višje kot na turnirju v Katarju leta 2022. Te kritike so Fifo spodbudile, da je decembra uvedla novo kategorijo vstopnic s popustom, ki znaša 60 ameriških dolarjev (51 evrov) na vstopnico.