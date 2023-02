Izkušenj se ne da kupiti, za vse ostalo je tu Handanović

V nadaljevanju preberite:

Tekme Interja in Leipziga so bile v zadnjih sezonah posebej podčrtane v beležkah slovenskih ljubiteljev nogometa, toda vratar milanskega velikana Samir Handanović in vezist rdečih bikov Kevin Kampl letos igrata precej obrobni vlogi. Kako bo drevi na obračunu njunih klubov v osmini finala lige prvakov? »Handanović je velik vratar in potrebujemo njegove izkušnje, z njegovo pomočjo pa si lahko (prvi vratar Andre, op. a.) Onana tudi odpočije. Nikoli nismo dvomili o njem,« je bil po sobotni zmagi nad Udinesejem (3:1), ko je 38-letnemu Ljubljančanu ponudil priložnost za prvi uradni nastop po 1. oktobru, zadovoljen trener Interja Simone Inzaghi.