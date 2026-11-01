V Izoli se spet piše nogometna pravljica, letos edini neporaženi v Sloveniji

Za nami je večni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki tudi letos buri duhove na slovenski nogometni sceni, a tokrat se iz prvoligaškega dogajanja selimo nekoliko nižje. V tretjo slovensko nogometno ligo, kjer v tej sezoni spremljamo prav posebno zgodbo. Piše jo Izola, nekdanji prvoligaš, ki je v preteklosti v evropskem tekmovanju izzval celo slovito Benfico, zdaj pa z izjemno učinkovitim nogometom napoveduje vrnitev na višjo raven. Primorci so sezono odprli z desetimi zaporednimi zmagami in tekmecem zabijali gole kot po tekočem traku, v zadnjih dveh krogih pa so vendarle nekoliko popustili. Najprej so presenetljivo le remizirali z zadnjeuvrščeno Svobodo z Viča (1:1), nato pa so se morali za zmago z 2:1 proti letos zelo dobri Idriji pošteno potruditi. Kljub temu po dvanajstih tekmah ...