Izpad West Hama razburil župana, v mestni blagajni je nastala luknja

Angleško nogometno moštvo West Ham United je na robu izpada iz elitne premier league. To frustrira ne le navijače kluba, temveč tudi župana Londona, saj bo imel izpad kluba milijonske finančne posledice za britanske davkoplačevalce.

Morebitni (oziroma zelo verjetni) izpad angleškega nogometnega kluba West Ham United iz premier league v po kakovosti drugo angleško ligo championship bi se lahko izkazal za dragega za davkoplačevalce. Razlog se skriva v najemni pogodbi za londonski stadion, kjer Hammers igrajo domače tekme od leta 2016.

West Ham ima z londonskim mestom sklenjeno 99-letno pogodbo. Ta določa, da mora klub v primeru izpada plačati le polovico letne najemnine v višini približno pet milijonov evrov (4,4 milijona funtov). Zmanjšali bi se lahko tudi drugi komercialni prihodki od stadiona. West Ham je trenutno na 18. mestu prvenstvene lestvice, ki ne obeta napredovanja. Po besedah londonskega župana Sadiqa Khana bi morali grozečo finančno vrzel v londonskem proračunu pokriti davkoplačevalci, ki že plačujejo obratovalne stroške stadiona. To bi znašalo dodatnih 2,8 milijona evrov (2,5 milijona funtov).

Hkrati je londonski župan kritiziral svojega predhodnika Borisa Johnsona. Dejal je, da je Johnson leta 2012 sklenil "najslabši možen posel". Da bi preprečili, da bi stadion, zgrajen za olimpijske igre, ostal prazen, so West Hamu ponudili donosen posel, za katerega kritiki pravijo, da so ga sklenili na račun davkoplačevalcev.

Kljub množičnim protestom so lastniki kluba pozneje prodali stadion Boleyn Ground, znan tudi kot Upton Park. Zgodovinski stadion, kjer so Hammers igrali več kot 100 let, so od takrat porušili, da bi naredili prostor za stanovanja.