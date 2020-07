Izpadel ne bo nihče, v novo sezono z 21 klubi

Ljubljana - Do zadnje sekunde in kaplje znoja so se bile bitke za obstanek. Poraženci so bili na kolenih, potem pa ...



Turška nogometna zveza se je odločila, da bo ne glede na rezultate, ki so jih po odmoru zaradi pandemije novega koronavirusa beležile ekipe, v najmočnejšem tekmovanju zadržala vse klube. To pomeni, da bo v naslednji sezoni namesto 18 nastopilo 21 klubov, štirje bodo po njej izpadli.



Odločitev korvne orgfanizacije je najbolj razveselila Ankaragucu, Malatyaspor in Keyserispor, ki so potegnila krajšo v minulem prvenstvu. Narekoval jo je ekonomski učinek. Po pisanju največjega turškega dnevnika Hurriyet bo povečanje lige vplivalo na povečanje prihodkov od televizijskih pravic, pokroviteljev in aktivnosti na dan tekme za 44,8 odstotkov.



Enako velja tudi za klube, ki si na igriščih nižjih lig niso zagotovili obstanka, vsi bodo zadržali svoj status.