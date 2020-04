Izpadli zaradi vročih nočnih »nadur« z navijačicami iz Afrike

Ljubljana – Nigerija je imela leta 1998 sijajno nogometno reprezentanco. Na takratnem svetovnem prvenstvu v Franciji so si »orli« po zmagah nad Španijo (3:2) in Bolgarijo (1:0) priigrali prvo mesto v skupini D, zaradi česar so bili za mnoge v osmini finala favoriti proti Dancem, ki so si napredovanje zagotovili kot drugouvrščeni v skupini C. A Skandinavci se na to niso ozirali, saj so Afričane odpravili kar s 4:1.



Taribo West, nekdanji branilec izbrane vrste Nigerije, je zdaj razkril razlog za tedanji polom. »Takrat sem bral poročila, češ da smo se vozili naokrog z limuzinami in obiskovali nočne klube, vendar pa o tem ne vem nič. Vem pa, da so nekateri reprezentančni kolegi večer pred tekmo z Dansko v naš pripravljalni tabor pripeljali dekleta in jih odpeljali v svoje sobe. To so si privoščili, ker so bili prepričani, da bomo naslednji dan zlahka zmagali,« je zaupal nekdanji član Auxerra, Interja, Milana, Derbyja, Kaiserslauterna in tudi Partizana.



»Zaradi nočnih 'nadur', ki so jih opravili z navijačicami iz Afrike, nato veliko soigralcev ni imelo dovolj moči za tekmo. Bili so vidno utrujeni, to je bilo videti od daleč. Na igrišču sem kričal nanje, bil sem zelo jezen,« se visokega poraza z Danci (ti so nato v četrtfinalu z 2:3 izgubili z Brazilci) spominja West, ki je pred slabimi tremi tedni praznoval 46. rojstni dan. Imenoval ni nikogar, za Nigerijo pa so takrat med drugimi igrali tudi takšni asi, kot so Finidi George, Jay-Jay Okocha, Nwankwo Kanu in Victor Ikpeba.