Izplen Slovencev je kot telesna priprava: slab in mora biti boljši

V prijetno toplih jesenskih sončnih žarkih je bilo na Brdu pri Kranju le na videz spokojno. Sestanek strokovnega štaba je botroval zaprtim vratom medijskega centra, tudi resna obraza Jake Bijola in Boštjana Cesarja sta pričala o tem, da v slovenskem taboru ni vse rožnato. »Ni še časa za dramo, zavedamo se, kaj delamo dobro in česa ne, zagotovo pa nam nihče ne more očitati želje. Ni kaj skrivati, morali bomo zadeti gole,« se je Bijol strinjal, da danes v Stožicah (20.45) proti Severni Makedoniji v poštev pride le zmaga. Teh je bilo po evropskem prvenstvu odločno premalo, današnja je za obstanek v ligi narodov praktično že nujna. V mislih športnikov odigrane tekme hitro izgubijo domovinsko pravico, pomembna je le tista, ki prihaja. Tekma s Škotsko z izjemo uvodnih 25 minut ni prinesla ...