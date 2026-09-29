Izraelci zapečatili usodo Slovencev

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na Ptuju odigrala predzadnjo tekmo kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2027. Izbranci Andreja Razdrha so gostili izraelske vrstnike in doživeli boleč poraz z 2:3 (1:1). V petek bodo za konec kvalifikacij v Mariboru ob 18.00 igrali še proti Nizozemski.

Naši upi so na Ptuju igrali zelo pomembno tekmo, kar je pred dvobojem poudaril tudi selektor Razdrh. Morali bi namreč zmagati, če bi želeli ostati v igri za drugo mesto, ki še vodi v dodatne kvalifikacije. Čeprav so se z Izraelci enakovredno kosali, so na koncu ostali praznih rok. Gostje so namreč v sodniškem dodatku dosegli zmagoviti gol in tako končali slovenske upe po preboju na EP.

Neposredno na zaključni turnir v Albaniji in Srbiji vodi prvo mesto, najbližje pa mu je zanesljivo vodilna Norveška, ki se danes meri z Bosno in Hercegovino. Slovenski upi, ki so zaradi poškodb ostali brez Lea Rimca in Dominika Drobniča, so obetavno začeli in zadeli po šestih minutah, ko je iz bližine žogo po poskusu Luke Topalovića v mrežo preusmeril Dino Kojić.

Pozneje so imeli gostitelji bolj ali manj vse pod nadzorom, v 27. minuti pa so popustili v obrambi, kar je po podaji z desne strani pred vrati izkoristil Tay Abed. V 32. minuti so bili Izraelci blizu novem zadetku, ko je Ran Binyamin z atraktivnim strelom prek glave že premagal Lovra Štubljarja, a je na golovi črti žogo odbil Lovro Golič. Izraelci so povedli v 48. minuti, ko je po podaji z desne strani Daniel Dappa žogo spretno s peto spravil pred vrata, kjer jo je dočakal Binyamin in zadel za 2:1.

Slovenija – Izrael 2:3 Mestni štadion, sodniki: Reitala, Honkanen, Jantunen (vsi Finska). Strelci: 1:0 – Kojić (7.), 1:1 – Abed (27.), 1:2 – Binyamin (48.), 2:2 – Ilenič (74.), 2:3 – Yehoshuha (90+1.). Slovenija: Štubljar, Bendra (od 55. Milić), Ristić, Golič, Ilenič, Viher (od 55. Matjašec), Štorman, Koren (od 46. Kasalo), Ivanšek (od 77. Pejičić), Kojić, Topalović (od 88. Jakupović). Izrael: Melika, Ben Harosh, Cohen, Yesilirmak (od 46. Nawi), Sztejfman, Binyamin (od 69. Worko), Yehoshuha, Abed, Khalaili (od 76. Abu Rumi), Goren (od 69. Ratner), Gabay (od 46. Dappa). Rumeni kartoni: Viher, Matjašec; Yesilirmak, Melika.

Yehoshuha pokopal slovenske upe

Razdrh je nato z novima menjavama poskusil preobrniti potek tekme, a se je v 58. minuti znova izkazal Štubljar. Slovenci so po dolgem času spet resneje zagrozili v 60. minuti, a po Kojićevem poskusu je bil na mestu Ofek Melika, tako kot po Topalovićevem malce zatem.

Domači upi so bili v teh trenutkih vendarle pogumnejši v napadu, to pa se jim je obrestovalo v 74. minuti, ko je Mitja Ilenič sprožil z roba kazenskega prostora, Meliki pa je žoga spolzela v mrežo. Izraelci so bili nevarni znova v 78. minuti, tri minute pozneje je Ilenič na drugi strani močno sprožil, že v sodniškem dodatku pa je slovensko usodo po kotu zapečatil Niv Yehoshuha. Naši mladi nogometaši v skupini G zasedajo zadnje peto mesto.