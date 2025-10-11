Izredno stanje v Vidmu pred gostovanjem Izraela

V Vidmu so uvedli izredne varnostne ukrepe pred torkovo kvalifikacijsko tekmo Italije z Izraelom za svetovno prvenstvo v nogometu, saj bo na dan tekme potekal propalestinski shod, čeprav sta Izrael in Hamas včeraj sklenila mirovni sporazum.

Organizator shoda, Odbor za Palestino-Videm, nasprotuje temu, kar imenuje »nasilje izraelske okupacije na palestinskih ozemljih«, in pričakuje, da se bo nekaj ur pred začetkom tekme na štadionu Friuli v mestu zbralo več kot 10.000 ljudi.

Občina Videm je izdala več omejitev, z zaprtjem cest in omejitvami parkiranja, ki bodo začele veljati v soboto, ter nameščanjem betonskih ovir na območju štadiona za vzpostavitev varnostnih con. Na dan tekme velja prepoved strežbe hrane in pijače v steklenih, keramičnih ali pločevinastih posodah, vso zunanjo opremo pa je treba odstraniti izpred javnih lokalov.

Štadion Friuli bo v torek gostil tekmo med Italijo in Izraelom. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Nacionalni observatorij za športne dogodke je tekmi dodelil najvišjo stopnjo tveganja, prefektura Vidma pa je opozorila, da bi shod lahko predstavljal priložnost za infiltracijo nasilnih skupin.

Organizatorji shoda pravijo, da nimajo namena preprečiti izvedbe tekme, saj bo protest potekal daleč stran od štadiona, vendar bi lahko prišlo do drugih demonstracij. Danes bodo Italijani igrali v Estoniji, v skupini je na prvem mestu Norveška. Ta bo nocoj gostila Izrael.

Propalestinski protestniki so močno ovirali izvedbo letošnje kolesarske dirke po Španiji. Uefa je razmišljala o izključitvi Izraela iz njenih tekmovanj, a se je odločila počakati na izid pogajanj o premirju.