Izvrstni Perez v Stožicah končal osem let dolg niz Portugalske

Kar 16 tekem, osem let in tri cela evropska prvenstva je trajal niz neporaženosti Portugalske na prvenstvih stare celine. Začeli so ga pred osmimi leti prav v Stožicah in ga na slovenskih tleh tudi končali. V finalu so bili s 5:3 boljši Španci, ki so upravičili vlogo favorita, na celotnem turnirju niso niti enkrat zaostajali.
Junak Špancev je bil Antonio Perez, ki je dosegel kar tri zadetke. Španci, ki so na prvi tekmi turnirja s 4:1 premagali Slovence, so vodili večji del srečanja, Portugalci so 10 minut pred koncem tekme še izenačili na 3:3, nato pa je Perez dosegel odločilni zadetek.
Nalet Portugalcev v zaključku je bil zaman, naslov prvaka je pripadel rivalom z Iberskega polotoka, ki so bili tokrat boljši, a so imeli obilico smole, sicer bi zmaga kaj lahko bila še višja. Tik pred zadnjo sireno je za končnih 5:3 po podaji Pereza zadel še Adolfo.
Tretje mesto so prvič v zgodovini osvojili Hrvati, ki so v tekmi za tretje mesto s 6:5 po kazenskih strelih premagali Francijo. Turnir v Stožicah je sicer požel veliko zanimanja slovenskih (in tujih) gledalcev, tudi za finalni dan je bila dvorana razprodana.
