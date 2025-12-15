  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Izziv Boštjana Cesarja za deset milijonov evrov

    Nogometni milje pri nas pričakuje ime novega selektorja slovenske reprezentance, potem ko sta se razšla NZS in Matjaž Kek.
    Radenko Mijatović je predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS). FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Radenko Mijatović je predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS). FOTO: Leon Vidic
    Jernej Suhadolnik
    15. 12. 2025 | 05:30
    5:51
    A+A-

    Slovenija bo iskala vrnitev med evropsko elito z novim selektorjem, pred katerim bo jasen imperativ: nastop na evropskem prvenstvu, na katerega celo majhna palčica Slovenija lahko meri realno. V tem kontekstu bo pomembno ime novega slovenskega selektorja, znan bo tudi njegov imperativ, to je preboj na evropsko prvenstvo, ki ga bosta organizirala Velika Britanija in Irska oziroma štiri članice Uefe. Zakulisje ponuja številna imena, predsedniku NZS Radenku Mijatoviću bi se vnel telefon, če bi se odzival na klice vseh prišepetovalcev in drugih ponudnikov »najboljšega selektorja za Slovenijo«.

    Novi selektor bo imel na voljo dovolj časa za uglasitev večinsko že selekcioniranega orkestra, če bo izbral pravo smer, in premalo, če bo improviziral in poskušal postavljati na glavo mehanizme, ki so že delovali. Štiri prijateljske tekme do začetka mundiala, jesenski nastop v ligi narodov B in marca 2027 boj za otoški euro 2028. Boj za slednjega je realen cilj Slovenije, nagrada za uspešnost pa najmanj deset milijonov evrov. Ni čudno, da je ...

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Zakaj je po sedmih letih odšel selektor Matjaž Kek

    V vrhunskem športu in poslu je treba nenehno napredovati – sicer nazaduješ, saj napredujejo drugi, to velja tudi v primeru slovenskega selektorja Matjaža Keka.
    Jernej Suhadolnik 1. 12. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Komentar

    Kaj bi dala Katanec in Kavčič za linč, ki ga je doživel Kek

    Od eura 2024 je minilo dobro leto, slovenska nogometna reprezentanca pa je delovala, kot bi bilo odtlej dobro desetletje.
    Jernej Suhadolnik 23. 11. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Fifa

    Odslej tudi Nobelova nagrada za najboljšega nogometaša

    Najbolj prestižne Nobelove nagrade so nagrade za književnost, medicino in – mir. Slednje ni dobil Donald Trump, mu bosta pomagala Fifa in Gianni Infantino?
    Jernej Suhadolnik 9. 11. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Možje v črnem

    Putin posredoval v Rusiji, Slovenci pomagajo na Balkanu

    Slovenski sodniki v primerjavi s kolegi na »teh prostorih« ne poznajo večjih ali sistematičnih spodrsljajev in torej dobro opravljajo svoje delo.
    Jernej Suhadolnik 21. 7. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Seku M. Condé

    Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

    V Sloveniji je Seku M. Condé pripadnik druge generacije priseljencev, v Gvineji pa je bil očetov stric do vojaškega udara leta 2021 predsednik države.
    Gorazd Utenkar 14. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Intervencija

    Požar v Sparovi pekarni pogašen, prebivalci naj zaprejo okna

    Po doslej znanih podatkih v požaru nihče ni bil poškodovan. Opozorilo NIJZ: Ne zadržujte se v bližini požara.
    14. 12. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kadrovski premiki

    Znan podjetnik in inovator aktivno vstopa v politiko

    Levica in Vesna se očitno povezujeta tudi s Slovenskim tehnološkim forumom.
    Pija Kapitanovič 14. 12. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schuster zaupal zanimivo anekdoto o pogovoru s Hrgoto glede Prevca

    Domen Prevc je leta 2015 na skakalnici v Klingenthalu uspešno prestal ognjeni krst v svetovnem pokalu, letos je na Saško pripotoval z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Matjaž KekBoštjan CesarNZSRadenko Mijatovićliga narodovSlovenska nogometna reprezentancaSrečko KatanecZlatko Zahovičkolumna Jerneja SuhadolnikaNogometna zveza Slovenijenogometni komentar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni pogled

    Napoved za kapitalske trge v letu 2026

    Za optimizem na trgih v razvoju govori zelo dolgo obdobje podpovprečne vrednosti.
    15. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Nov rekord v NBA

    37-letni Stephen Curry ob porazu prehitel Michaela Jordana

    Cleveland v tretji četrtini zaostajal za 17 točk in skoraj obrnil tekmo, Milwaukee brez Giannisa izgubil za 35 točk.
    15. 12. 2025 | 07:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Domneven umor

    Legendarnega režiserja Roba Reinerja in ženo Michele našli mrtva

    Reiner je režiral filme, kot sta Ko je Harry spoznal Sally (1989) in Zadnji dobri možje (1992). Policija preiskuje domneven umor zvezdniškega para.
    15. 12. 2025 | 07:46
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: od matevža, bujte repe do palačink

    Pečenica z matevžem, zapečene palačinke, testenine iz ene ponve, bujta repa in hrustljavi ribji ocvrtki. Domača kosila za vsak dan.
    Odprta kuhinja 15. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Luka Dončić in soigralci preživeli dramo: NBA ni za fantke

    Luka Dončić in soigralci bodo igrali naslednjo tekmo v petek ob 3. uri po slovenskem času, njihov tekmec bo Utah.
    15. 12. 2025 | 06:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Domneven umor

    Legendarnega režiserja Roba Reinerja in ženo Michele našli mrtva

    Reiner je režiral filme, kot sta Ko je Harry spoznal Sally (1989) in Zadnji dobri možje (1992). Policija preiskuje domneven umor zvezdniškega para.
    15. 12. 2025 | 07:46
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: od matevža, bujte repe do palačink

    Pečenica z matevžem, zapečene palačinke, testenine iz ene ponve, bujta repa in hrustljavi ribji ocvrtki. Domača kosila za vsak dan.
    Odprta kuhinja 15. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Luka Dončić in soigralci preživeli dramo: NBA ni za fantke

    Luka Dončić in soigralci bodo igrali naslednjo tekmo v petek ob 3. uri po slovenskem času, njihov tekmec bo Utah.
    15. 12. 2025 | 06:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo