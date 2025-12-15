Izziv Boštjana Cesarja za deset milijonov evrov

Slovenija bo iskala vrnitev med evropsko elito z novim selektorjem, pred katerim bo jasen imperativ: nastop na evropskem prvenstvu, na katerega celo majhna palčica Slovenija lahko meri realno. V tem kontekstu bo pomembno ime novega slovenskega selektorja, znan bo tudi njegov imperativ, to je preboj na evropsko prvenstvo, ki ga bosta organizirala Velika Britanija in Irska oziroma štiri članice Uefe. Zakulisje ponuja številna imena, predsedniku NZS Radenku Mijatoviću bi se vnel telefon, če bi se odzival na klice vseh prišepetovalcev in drugih ponudnikov »najboljšega selektorja za Slovenijo«.

Novi selektor bo imel na voljo dovolj časa za uglasitev večinsko že selekcioniranega orkestra, če bo izbral pravo smer, in premalo, če bo improviziral in poskušal postavljati na glavo mehanizme, ki so že delovali. Štiri prijateljske tekme do začetka mundiala, jesenski nastop v ligi narodov B in marca 2027 boj za otoški euro 2028. Boj za slednjega je realen cilj Slovenije, nagrada za uspešnost pa najmanj deset milijonov evrov. Ni čudno, da je ...