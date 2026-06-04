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Nogomet

Izzivalec s sanjskim moštvom, obljubil je prihod stroja za gole in zlate žoge

Enrique Riquelme je v predsedniški bitki za Real Madrid napovedal boj za Erlinga Haalanda in Rodrija. Florenitno Perez še skriva svoje adute. Volitve v nedeljo.
Poslovnež Enrique Riquelme je udaril zu vso silo, za izvolitev za predsednika Reala Madrida je obljubiol prihod velikih zvezdnikov iz Manchester Cityja. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
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Poslovnež Enrique Riquelme je udaril zu vso silo, za izvolitev za predsednika Reala Madrida je obljubiol prihod velikih zvezdnikov iz Manchester Cityja. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
G. N.
4. 6. 2026 | 07:55
4. 6. 2026 | 07:57
1:49
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Predsedniška bitka za Real Madrid je prešla v odločilni del. Enrique Riquelme, izzivalec Florentina Pereza, je udaril z vso silo, navijačem je v primeru zmage na volitvah obljubil Erlinga Haalanda in »zlato žogo« izpred dveh let Rodrija. Norvežan ima pogodbo z Manchester City do leta 2034.

Riquelme je v televizijski oddaji El Hormiguero predstavil podpisan notarski zapisnik, ki jamči izpolnitev njegovih obljub. Če mu prestopov ne uspe realizirati, je s podpisom jamstva prevzel obveznost, da bo sam plačal celotne stroške vseh članskih naročnin za prihodnjo sezono.

Florentino Perez še skriva svoje adute za ubranitev predsedniškega stolčka. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
Florentino Perez še skriva svoje adute za ubranitev predsedniškega stolčka. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

V svojo ekipo je že vključil dve klubski legendi. Raúl González Blanco bi prevzel vlogo športnega direktorja, Fernando Hierro pa bi vodil mladinsko akademijo (La Fábrica). Riquelme poudarja, da bo klub 100-odstotno ostal v lasti članov in da se premoženje kluba ne bo nikoli prodajalo.

Riquelme je komentiral tudi potezo protikandidata Florentina Péreza, ki je napovedal vrnitev Joséja Mourinha na trenersko klop. Riquelme je dal vedeti, da Portugalec ni njegov izbor, ker ne ustreza njegovemu projektu. Ime svojega trenerskega kandidata naj bi objavil v petek, dva dni pred volitvami.

Bo Erling Haaland v novi sezoni zabijal gole za največji klub na svetu? FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters
Bo Erling Haaland v novi sezoni zabijal gole za največji klub na svetu? FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters

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Real MadridErling HaalandFlorentino PerezEnrique Riquelme

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