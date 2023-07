Jack Grealish: Koliko tega lahko napišete?

Angleško nogometno prvenstvo bo odprlo vrata v petek, 11. avgusta ob 21.00 uri, ko bo prvak Manchester City gostoval pri Burnleyju. Toda glavni akterji premier league tradicionalno žanjejo interes otoških medijev že veliko prej. Iskalci »senzacij« so posebej pozorni na poletna dopustovanja znanih obrazov in največjih zvezdnikov.

Grealish se je odzval na instagramu

»Ujeli« so prav Cityjevo zvezdo Jacka Grealisha med njegovih oddihom na Ibizi. Tabloid The Sun je objavil »ekskluzivno« novico o tem, da je Grealish, ki je predtem polnil medijski prostor z veseljačenjem po naslovu evropskega prvaka, med počitnicami pristal v objemu treh drugih deklet in to podkrepili s fotografijo.

Jack Grealish v časopisu The Sun. FOTO: Zajem Zaslona

»Torej, ta časopis … Koliko sra*** v resnici lahko napišete? Dekle v klubu na Ibizi me je vprašala za fotografijo in jaz sem ji ugodil. In to postavite v naslov članka? Če bi odbil fotografiranje, bi me označili za arogantnega in brezobraznega, če se fotografiram, pa je to vaš naslov???« je na svojem profilu na instagramu zapisal Grealish.