Poleg Šeška je po dobri igri razočaran tudi Jaka Bijol

Nogometaši Leedsa so prekinili niz sedmih tekem brez poraza, čeprav bi se tekma proti Newcastlu lahko končala precej drugače. Gostje so namreč na dvoboju, ki se je po infarktnem zaključku končal s 4:3, kar trikrat povedli, a niti to ni bilo dovolj za veliko zmago proti srakam.

Izjemno formo s tekme proti Manchester Unitedu je potrdil Američan Brandon Aaronson, ki je izjemen zadetek dosegel v 32. minuti. Le štiri minute pozneje je po asistenci Nicka Woltemadeja izenačil Harvey Barnes. Leeds je dobil enajstmetrovko v sodnikovem podaljški prvega polčasa, ko je v kazenskem prostoru z roko igral Malick Thiaw, še devetič letos pa je bil natančen Dominic Calwert-Lewin.

A tudi v drugem delu srečanja vodstvo gostov ni bilo prav dolgotrajno. V 54. minuti je zadel Joelinton, enajst minut pred koncem rednega dela pa je whitese v vodstvo s še tretjim zadetkom na dveh tekmah popeljal Aaronson. Zdelo se je že, da bo Leeds prišel do nove velike zmage, ko je prav strelec dveh golov v kazenskem prostoru nesrečno igral z roko, Bruno Guimarães pa je izkoristil enajsmetrovko in izenačil na 3:3.

Zavoljo številnih prekinitev, med drugim se je poškodoval izkušeni švicarski branilec Newcastla Fabian Schär, smo videli kar deset minut sodnikovega dodatka. Oboji so imeli nekaj lepih priložnosti in zdelo se je, da se bo tekma končala z neodločenim izidom, ko je v dvanajsti minuti dodatka, torej v zadnjih sekundah srečanja, žogo mojstrsko v mrežo postavil Harvey Barnes in tako dosegel enega najpoznejših zadetkov v zgodovini tekmovanja.

Jaka Bijol, za njim je dobra tekma, spet se je izkazal z lepimi izbijanji, je z druščino tako prišel do prvega poraza po 29. novembru, a vseeno zasedba trenerja Daniela Farkeja dokazuje, da se ji s trenutno formo ni treba bati za obstanek v ligi.

Zaključek kot na košarkarski tekmi

»Obe ekipi sta odigrali to tekmo tako, kot se mora igrati – zelo strastno, zelo čustveno, zelo napadalno. Seveda je bilo tudi nekaj napak na obeh straneh, sicer ne bi bilo toliko golov. To je tisto, kar morata obe ekipi sprejeti kot kritiko,« opisuje tekmo, ki je bila za nevtralne gledalce (in naposled tudi navijače Newcastla) prava poslastica.

Daniel Farke je bil še na začetku sezone pod plazom številnih kritik, zdaj pa ga v Leedsu večina navijačev obožuje. FOOT: Scott Heppell/Reuters

Več kot ponosen sem nad predstavo svojih fantov, pa tudi nad željo, vero in pogumom, ki so jih danes pokazali proti ekipi, ki igra v ligi prvakov. Potem pa je tu seveda pozna žalost za moje fante v 91. minuti, igranje z roko in zadnjih deset minut je bilo malo podobnih košarkarski tekmi. Če v takšnih razmerah tekma ni neodločena, to pomeni, da je imela ena ekipa smolo,« še pravi 49-letni Nemec.

Pred dobrim mesecem je bil Farke po seriji slabih predstav že na pragu odhoda iz kluba, zdaj pa se je močno prikupil tudi domačim navijačem. Nedvomno ima veliko zaslug pri rezultatskem zasuku tudi Jaka Bijol, ki se je v udarni enajsterici Leedsa uveljavil prav v obdobju, ko so ti začeli igrati vrhunski nogomet.