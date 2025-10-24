Jaka Bijol je končno dočakal debi v dresu Leeds Uniteda

Slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol je tekmo devetega kroga angleške premier lige med njegovim Leedsom in Wast Ham Unitedom začel v prvi postavi. Slovenec je prvič zaigral v najelitnejšem nogometnem tekmovanju na Otoku, priložnost pa je dobil potem, ko je zaradi bolezni nekoliko načet stalni član udarne enajsterice Nizozemec Pascal Struijk.

Jaka Bijol je za Leeds United sicer podpisal letos julija, ko se je tja preselil iz italijanskega Udineseja. Edinkrat je za ekipo zaigral na tekmi ligaškega pokala, ko je njegovo moštvo klonilo proti Sheffield Wednesdayju, klubu, ki je te dni razglasil stečaj in bo najverjetneje izpadel v tretje kakovostno tekmovanje.

Odtlej Bijol ni več dobil priložnosti za nastop, a jasno je bilo, da bo nekoč prišel njegov trenutek. Na Otoku poleg njega igra še Benjamin Šeško, ki brani barve Manchester Uniteda. V Championshipu za Swansea igra Žan Vipotnik, Oxford pa je dom Nika Prelca.