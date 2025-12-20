Jaka Bijol je užival in se veselil

Jaka Bijol je z odliko opravil svojo nalogo in izdatno pomagal Leedsu pri prepričljivi zmagi proti presenečenju sezone Crystal Palace (4:1). Slovenski reprezentant je bil spreten podajalec za drugi gol. Manchester City je s prepričljivo zmago proti West Hamu (3:0) ujel šampionski ritem in za nekaj ur celo preskočili Arsenal. Branilec naslova Liverpool je v derbiju premagal Tottenham (2:1), Chelsea je v Newcastlu zaostajal z 0:2, a po preobratu v drugem polčasu ujel točko (2:2), Arsenal pa se je v Liverpoolu pri Evertonu z golom z bele točke vrnil na vrh lestvice. To so bili vrhunci sobotnih tekem 17. kola angleškega nogometnega prvenstva. Jutri bo v Birminghamu pri vroči Aston Villi gostoval še Manchester United z Benjaminom Šeškom. Slovenski napadalec je bil izzvan, strelci so bili prav vsi najdražji poletni nakupi, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Nick Woltemade in Viktor Gyökeres.

Najboljši strelec angleškega prvenstva Erling Haaland je prehitel Cristiana Ronalda. FOTO: Andrew Boyers/Action Images Via Reuters

Haaland preskočil Ronalda

Pep Guardiola je srečen, ker ima Erlinga Haalanda. Norveški orjak je West Hamu zabil dva gola, skupno je že pri 19. v tej sezoni, z reprezentančnimi tekmami vred pa že pri 38. golih. Haaland je v 114. tekmi za Manchester City dosegel svoj 103. in 104. gol. Ujel in prehitel je Cristiana Ronalda, ki je za Manchester United zabil 103 gole, a je za ta dosežek potreboval 236 tekem.

Toda vselej natančni Katalonec ni bil povsem zadovoljen. »Napredovali smo kot moštvo, toda v igri z žogo v nogah še nismo dovolj dobri. Zadržati moramo pritisk na Arsenal,« je razmišljal Guardiola.

Alexander Isak je po golu moral z igrišča zaradi poškodbe. FOTO: Justin Tallis/AFP

Isak zadel in se poškodoval

Tottenham je že v 33. minuti ostal brez igralca. Zaradi ostrega prekrška je bil izključen je bil Xavi Simons Do odmora je zdržal brez prejetega gola, potem je Liverpoolov trener Arne Slot v igro poslal svojega najdražjega nogometaša Alexandra Isaka. Švedski reprezentant se je oddolžil z golom in takoj zaradi poškodbe končal tekmo. Podajalec za svojo prvo asistenco v PL je bil še en denarni težkokategornik, Nemec Florian Wirtz. Tretji poletni novinec in najcenejši (zanj je Liverpool plačal 95 milijonov evrov) Hugo Ekitike je bil strelec drugega gola in svojega petega v sezoni.

Nemški napadalec Nick Woltemade (desno) je Chelseaju zabil dva gola. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Nick Woltemade ni bil dovolj

Chelsea je bil na gostovanju pri Newcastlu po 45 minutah v debelem zaostanku. Nemški reprezentant Nick Woltemade je dvakrat ukanil obrambo modrih, toda v drugem polčasu so gostje le prišli do točke in malo miru. Nemir je sprožila vest, da je trener Enzo Maresca prvi favorit za trenerski stolček Manchester Cityja, ki naj bi ga po koncu sezone zapustil Guardiola.

Woltemade je v PL pri golu št. 7.