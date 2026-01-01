Jaka Bijol in druščina odščipnili točke Liverpoolu, zdaj jih čaka Šeškov United

Nogometaši Leeds Uniteda so, Jaka Bijol je kot steber obrambe odigral vseh 90 minut, na legendarnem Anfieldu z 0:0 remizirali z Liverpoolom in četi trenerja Arneja Slota tako odščipnili pomembni točki v napetem boju za mesta, ki prinašajo uvrstitev v Evropo. Domači iz mesta Beatlov so bili resda nevarnejši, a kombinacija odlične obrambe Leedsa ter nenatančnega napada je bila dovolj, da niso uspeli zadeti.

Vendarle pa je svoje priložnosti imela tudi gostujoča ekipa. Jaka Bijol je bil na aplikacijah, ki nudijo ocene igralcev, vnovič med najboljšimi v udarni enajsterici whitesov. Slovenski branilec je sicer v 62. minuti zaradi ugovarjanja prejel rumeni karton, a vseeno se je dobro zoperstavil nekaterim slovitim imenom.

Liverpool je na drugi strani prekinil statistiko štirih zaporednih dobljenih tekem. Nevarna sta bila predvsem Florian Wirtz in mladi Hugo Ekitike, ki nista uspela premagati gostujočega vratarja Lucasa Perrija. Na lestvici premier league je Liverpool zdaj četrti, a za tretjo Aston Villo zaostaja že šest točk. Tudi bitka za uvrstitev v ligo prvakov bo še srdita, saj le tri točke za redsi zaostajata Chelsea (Londončani bodo kmalu dobili novega trenerja) in Manchester United.

Leeds je na lestvici sedaj šestnajsti, ekipa trenerja Daniela Farkeja pa ni izgubila že na zadnjih šestih tekmah, kar je za klub, ki naj bi se boril za obstanek med elito, odlična statistika. V nedeljo jih čaka zelo naporna tekma z Manchester Unitedom, ko bomo prvič na Otoku videli dvoboj dveh slovenskih nogometašev – Jaka Bijol bo poskušal zaustaviti prav Benjamina Šeška.

Na še drugi tekmi popoldanskega termina devetnajstega kola premier league je Crystal Palace, ki je v manjši rezultatski krizi, remiziral s Fulhamom.