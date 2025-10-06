  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Steber obrambe na Brdu: Upam, da me v Angliji ne poslušajo

    Osrednji slovenski branilec Jaka Bijol v Leedsu še čaka na svojo priložnost, a mu to ne jemlje samozavesti pred reprezentančnimi tekmami.
    Bijola čakata zahtevni preizkušnji. Foto Borut Živulović/Reuters
    Bijola čakata zahtevni preizkušnji. Foto Borut Živulović/Reuters
    Nejc Grilc
    6. 10. 2025 | 18:10
    6. 10. 2025 | 20:04
    2:25
    Na Brdu pri Kranju se je pod zasneženimi vršaci začelo zares, misija SP 2026 se nadaljuje s pripravami na tekmi s Kosovom in Švico. Med tistimi, ki najbolj nabrušeno čakajo petkov in ponedeljkov obračun, je Jaka Bijol, ki je na Gorenjsko prišel z veliko energije.

    Kekovi razlogi za smeh: Oblak igralec tekme, Šeško je vroč

    »Položaj je malo drugačen, ta interna konkurenca je zame nekaj novega, v zadnjih letih mi je bilo logično, da bom odigral vseh 90 minut pri Udineseju. A to ni nič slabega, ni mi vzelo samozavesti, da zdaj dva meseca ne igram, zdaj sicer razumem, zakaj se toliko govori o igralnem ritmu. Za nas branilce in vratarje je malo težje, pri nas ali igraš celo tekmo ali pa si na klopi, ne dobiš po 5 ali 10 minut, da malo začutiš žogo in igro, kot to velja za zvezne igralce in napadalce,« pojasnjuje Jaka Bijol.

    Matjaž Kek mu zelo zaupa. FOTO: Črt Piksi
    Matjaž Kek mu zelo zaupa. FOTO: Črt Piksi

    V Leedsu še čaka na svojo priložnost. »Pred menoj so igralci, ki so prav tako kvalitetni, a verjamem, da bom kmalu dobil priložnost in upam, da jo bom tudi izkoristil. Leeds je sezono začel dobro, vsaka točka nam bo v boju za obstanek prišla prav. Seveda nisem vesel, ker ne igram, a razumem, zakaj je tako, za menjave doslej niti ni bilo potrebe,« Bijol do trenerja ne goji zamer.

    Spremlja tudi nastope Benija Šeška v Manchestru. »Slišiva se, super vesel sem zanj, da mu je steklo, mediji so v Angliji res neizprosni. Vesel sem zanj, ne smem pa biti vesel za Manchester, upam, da me ne slišijo. Komaj čakam ta derbi, upam da bom takrat tudi jaz že v postavi. Škoda, ker je prvi derbi v gosteh, če bi bil na našem štadionu, bi bilo še toliko bolj posebno, vzdušje je res dobro,« pa tudi Bijol že pogleduje proti 3. januarju, ko bo v prazničnem vrtiljaku premier lige na sporedu gostovanje Leedsa na Old Traffordu.

    FOTO: Leeds United
    FOTO: Leeds United

    Jaka BijolnogometSlovenska nogometna reprezentancapremier leagueBenjamin ŠeškoLeeds UnitedManchester United

