Steber obrambe na Brdu: Upam, da me v Angliji ne poslušajo

Na Brdu pri Kranju se je pod zasneženimi vršaci začelo zares, misija SP 2026 se nadaljuje s pripravami na tekmi s Kosovom in Švico. Med tistimi, ki najbolj nabrušeno čakajo petkov in ponedeljkov obračun, je Jaka Bijol, ki je na Gorenjsko prišel z veliko energije.

»Položaj je malo drugačen, ta interna konkurenca je zame nekaj novega, v zadnjih letih mi je bilo logično, da bom odigral vseh 90 minut pri Udineseju. A to ni nič slabega, ni mi vzelo samozavesti, da zdaj dva meseca ne igram, zdaj sicer razumem, zakaj se toliko govori o igralnem ritmu. Za nas branilce in vratarje je malo težje, pri nas ali igraš celo tekmo ali pa si na klopi, ne dobiš po 5 ali 10 minut, da malo začutiš žogo in igro, kot to velja za zvezne igralce in napadalce,« pojasnjuje Jaka Bijol.

Matjaž Kek mu zelo zaupa. FOTO: Črt Piksi

V Leedsu še čaka na svojo priložnost. »Pred menoj so igralci, ki so prav tako kvalitetni, a verjamem, da bom kmalu dobil priložnost in upam, da jo bom tudi izkoristil. Leeds je sezono začel dobro, vsaka točka nam bo v boju za obstanek prišla prav. Seveda nisem vesel, ker ne igram, a razumem, zakaj je tako, za menjave doslej niti ni bilo potrebe,« Bijol do trenerja ne goji zamer.

Spremlja tudi nastope Benija Šeška v Manchestru. »Slišiva se, super vesel sem zanj, da mu je steklo, mediji so v Angliji res neizprosni. Vesel sem zanj, ne smem pa biti vesel za Manchester, upam, da me ne slišijo. Komaj čakam ta derbi, upam da bom takrat tudi jaz že v postavi. Škoda, ker je prvi derbi v gosteh, če bi bil na našem štadionu, bi bilo še toliko bolj posebno, vzdušje je res dobro,« pa tudi Bijol že pogleduje proti 3. januarju, ko bo v prazničnem vrtiljaku premier lige na sporedu gostovanje Leedsa na Old Traffordu.