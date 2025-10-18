Jaka Bijol po trenerjevem mnenju ni dovolj dober, Leeds pa je četrtič izgubil

Slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol tudi po 8. kolu v najmočnejšem prvenstvu ostaja brez igralne minute. Poletni novinec Leedsa, ki je za postavnega Korošca plačal 18 milijonov evrov odškodnine Udineseju, se lahko tolaži s tem, da ni bil med krivci za četrti ligaški poraz (0:2, Lesley Ugochukwu 18., Loum Tchaouna 68.), ki mu ga je zadal Burnley.

Po novem porazu je krizno stanje zavladalo pri Nottingham Forest, kjer ima kot svetovalec lastnika kluba Evangelosa Marinakisa vidno vlogo Miran Pavlin. Chelsea je v gosteh s 3:0 premagal Nottingham, zaradi česar je posebnež med lastniki odpustil trenerja Angea Postecoglouja. Ta na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih ni zabeležil zmage in se je poslovil po vsega mesecu in devetih dnevih dela. Pod njegovim vodstvom je ekipa z desetega zdrsnila na 17. mesto v angleški ligi. V tem obdobju je štirikrat izgubila in enkrat remizirala, pri tem pa dosegla en gol, deset pa jih prejela. Postecoglou se je po koncu minule sezone razšel s Tottenhamom.

Marinakis je 9. septembra odpustil priljubljenega portugalskega trenerja Nuna Espirita Santa, ki zdaj vodi West Ham.

Benjmain Šeško bo jutri z Manchester Unitedom gostoval pri branilcu naslova v Liverpoolu. V največjem angleškem derbiju bo visokorasli Slovenec poskušal zabiti še tretji ligaški gol v sezoni.